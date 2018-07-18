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Тест: Какой из вас изобретатель?
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Тест: Какой из вас изобретатель? 

Ридус 18 июля 2018
Фото: Chip.ru
Несмотря на то, что велосипед, робот-пылесос, автомобиль и много других полезных вещей уже давно изобретены, в мире существует множество того, что требует улучшения и доработки. И может быть именно вы станете гением-первопроходцем в какой-либо сфере и прославитесь на весь мир. Чтобы узнать, получится ли из вас изобретатель и рационализатор, нужно правильно ответить хотя бы на 7 вопросов из 9. Результаты пишите в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями-Кулибиными.
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