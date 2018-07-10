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ФТС сообщила об увеличении импорта пальмового масла в Россию
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ФТС сообщила об увеличении импорта пальмового масла в Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что ввоз пальмового масла на территорию России в январе-мае этого года вырос на четверть. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно статистике, поставки пальмового масла в указанный период увеличились на 26,9% до 412 100 т (до $308,9 млн в стоимостном выражении). При этом в прошлом году на российскую территорию импортировали 891 000 т пальмового масла и его фракций, что на 0,7% выше показателей 2016 года. В 2017 году импорт такого масла была на 16% ниже, чем в 2016 году.
Также отмечается, что ввоз сыров и творога в Россию вырос в физическом выражении на 11,4% и составил 101 100 т, но стоимость продукции уменьшилась на 5,3% до $361,6 млн  Ранее сообщалось, что импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в первом полугодии текущего года увеличился на 14,7%, до $103,2 млрд
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