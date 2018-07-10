Роль диеты в лечении поллиноза у детей

СодержаниеСиндром перекрестной реактивности — что это значит?Место диеты в лечении поллиноза у детейНасколько строго нужно следовать диете?Весенний поллиноз — фрукты и орехи под запретомСезон цветения злаковых трав — исключаем мучноеПыление сорных трав — сезон арбузов закрыт

Родители всегда трепетно относятся к питанию своих детей. Стараются составить вкусное, разнообразное и, главное, полезное для растущего организма меню. Сделать это в рамках ограничений — специфической или общей гипоаллергенной диеты — крайне сложно. Тем более, что памятки по питанию, выданные специалистами, включают в себя не один продукт, а довольно большой перечень. Все равно что заставить ребенка голодать. Да и так ли важна эта диета, если малыш страдает от поллиноза? Какая связь между насморком и исключением из ежедневного рациона, скажем, яблок? Вместе с MedAboutMe разберемся в особенностях питания детей, страдающих сезонной аллергией.

Синдром перекрестной реактивности — что это значит?

Достичь полного контроля над симптомами поллиноза — задача не из простых. Порой в ход идет весь арсенал лекарственных средств, а ребенок все равно плохо себя чувствует. Возможно, причина кроется в недостаточно четком следовании сезонной гипоаллергенной диете, ведь некоторые продукты питания в период обострения способны утяжелять проявления болезни.

Памятки по питанию, которые выдает врач аллерголог-иммунолог, для непросвещенных родителей не имеют никакой логики. Просто набор продуктов, причем богатых витаминами и минералами, предлагается исключить из рациона малыша. На самом деле все достаточно легко объяснимо и, более того, научно обоснованно.

Аллергены пыльцы и аллергены некоторых продуктов растительного происхождения являются гомологичными (соответствующими друг другу). Исходя из этого, не имеет значения, каким образом аллерген попал в организм — в виде пыльцы через слизистую носа или с пищей. Главное, что он достиг цели. При этом основные проявления аллергической реакции будут схожими: обильный водянистый насморк, зуд в носу, многократное чихание, заложенность носа, кашель, приступ удушья. Также достаточно часто можно наблюдать у ребенка симптомы орального аллергического синдрома, когда после употребления продуктов появляется ощущение зуда, жжения, покалывания во рту, отек губ и языка.

Ответ иммунной системы на пыльцу, другие части растения (листья, стебли) и растительные продукты питания, имеющие гомологичные аллергены, называют синдромом перекрестной реактивности. Если брать во внимание только пищу, то существует понятие — перекрестная пищевая аллергия. Зачастую такой диагноз ставят наравне с поллинозом.

Место диеты в лечении поллиноза у детей

Рекомендации по лечению обострения поллиноза можно разделить на медикаментозные и немедикаментозные методы. Лекарственные препараты подбираются специалистом индивидуально, в зависимости от проявлений болезни и степени их тяжести, а немедикаментозные мероприятия одинаковы и обязательны для всех. Врач расскажет, как максимально уменьшить контакт с пыльцой виновного растения, вплоть до выезда в другую климатическую зону, и уделит внимание сезонной гипоаллергенной диете.

Выраженность симптомов болезни и объем лекарственной терапии зачастую зависит от того, насколько полно удается следовать немедикаментозным рекомендациям. Человек не может повлиять на пыление растений, но способен контролировать употребляемую пищу. Поэтому диете отводится одна из важных ролей в лечении обострения поллиноза.

Насколько строго нужно следовать диете?

Сезонные диеты предлагают исключение многих продуктов, жизнь без которых сложно представить и взрослому, и ребенку. Например, в случае весеннего поллиноза предлагается отказаться от всех косточковых фруктов и орехов. При этом родители, дающие малышу ежедневно яблоки или яблочный сок, паникуют и не представляют, чем заменить привычный продукт. Порой идут на уловки: дают порцию меньше обычной, очищают фрукты от кожуры, подвергают термической обработке разной степени. Поможет ли все это уменьшить выраженность симптомов?

Уменьшение порции не решит проблему. Постоянное поступление в организм аллергена даже в малых количествах будет поддерживать воспаление. Однако термическая обработка способна помочь. Некоторые аллергены продуктов питания являются термолабильными и разрушаются при тепловом воздействии. Например, при желании можно побаловать малыша печеным яблоком. К сожалению, существуют и термостабильные аллергены и такой «фокус» с ними не пройдет. Орехи и арахис даже при жарке сохраняют свои аллергенные свойства.

Продукты, которые рекомендуется исключать из рациона питания малыша-аллергика, отобраны не случайно. Они имеют гомологичные аллергены с пыльцой, виновной в развитии поллиноза. Это означает, что следовать диете необходимо строго. На приеме врача аллерголога-иммунолога родителям важно прочитать памятку по диете и задать все возникшие вопросы по ее соблюдению, чтобы дома не было паники. Специалист обязательно подскажет, чем можно заменить тот или иной продукт, а также какие продукты можно кушать при условии их предварительной обработки.

Весенний поллиноз — фрукты и орехи под запретом

Во время пыления деревьев, в частности березы, ольхи и лещины, врач аллерголог-иммунолог порекомендует соблюдение «деревянной» диеты. Названа она так потому, что в основном исключает из рациона фрукты с косточками, растущие на деревьях, а также орехи. Как ни странно, под запрет попадает и свежая морковь.

Не стоит забывать, что фитопрепараты, содержащие различные части березы (березовые почки, березовый лист) могут вызвать перекрестную реакцию.

Сезон цветения злаковых трав — исключаем мучное

Если ребенок страдает от аллергии к злаковым травам, то список запрещенных продуктов в сезонной диете в основном состоит из каш и хлебобулочных изделий. Пшеницу, рожь, овес, ячмень, отруби заменяют гречкой, рисом и картофелем. Некоторые напитки, например квас, также исключаются.

Важно, что помимо продуктов, изготовленных непосредственно из пшеничной муки, зерновые наполнители могут содержаться в колбасных изделиях, сосисках, соусах.

Фитопрепараты на основе злаков потенциально опасны развитием аллергической реакции.

Пыление сорных трав — сезон арбузов закрыт

В сезон цветения сорных трав, а именно полыни, амброзии и лебеды, из меню ребенка рекомендуется исключать главным образом подсолнечник (семена, масло) и бахчевые культуры (арбуз, дыня). Также из рациона выводят кабачки, баклажаны, томаты и картофель. Из напитков под запретом тархун. На время придется убрать зелень.

Фитопрепараты с компонентами полыни, ромашки, календулы и других сложноцветных противопоказаны детям, чувствительным к пыльце сорных трав.

Лечение обострения поллиноза у ребенка не ограничивается исключительно лекарствами. Не менее важную роль играют немедикаментозные методы, в частности, диета. Исключение продуктов питания, имеющих общие аллергены с виновной пыльцой, способствует уменьшению выраженности симптомов болезни.

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