10 самых полезных видов варенья

Содержание1. Варенье из щавеля2. Варенье из облепихи3. Варенье из мяты4. Варенье из жимолости5. Малиновое варенье6. Варенье их кизила7. Варенье из шишек8. Варенье из черноплодной рябины9. Варенье из грецких орехов10. Варенье из лепестков роз Еще пару десятков лет назад варенье являлось неотъемлемым атрибутом русского чайного стола. Его подавали к плюшкам, кренделям, пряникам, оладьям и обязательно блинам. Нередко уплетали домашнюю сладость, намазав толстым слоем на свежеиспеченный батон. Стоит только вспомнить кадры из киноленты «Девчата», главную роль в котором исполнила легендарная актриса Надежда Румянцева . К сожалению, сегодня люди все чаще уклоняются от традиций и прибегают к магазинным сладостям, вдоволь напичканным синтетическими консервантами и усилителями вкуса.

Домашнее варенье не содержит в своем составе искусственных веществ, способных нанести урон человеческому здоровью. Оно славится прекрасными вкусовыми свойствами и пользой. О самых полезных видах, которые обязательно должны присутствовать на ваших столах, расскажет MedAboutMe!

1. Варенье из щавеля

Щавель появился на русском столе в XI веке, тогда его именовали дикой свеклой, а священники называли луговым яблоком. Считалось, что щавель — не просто вкусная трава, которая пригодна для приготовления пирогов и супов, но и отличный оберег против всех болезней. Варенье из растения не является исключением. Употребляя сладость, человек восполняет запасы рутина (витамина Р — биофлавоноида, антиоксиданта), тем самым оберегает себя от закупорки и повышенной ломкости сосудов.

Рецепт варенья:

Чтобы приготовить полезное варенье, вам потребуется 700 г щавеля, 500 г сахара-песка, 100 г воды. Используйте только свежесобранный щавель — нежные листочки и стебли. Хорошо промойте траву, подсушите на полотенце. Порежьте или порвите руками, уложите в сотейник, добавьте воду, всыпьте сахар, поставьте на огонь, дождитесь закипания и варите еще 5 минут. По истечению времени разлейте варенье по стерилизованным емкостям, закрутите крышкой и укройте пледом на 6-7 часов.

2. Варенье из облепихи

Совсем недавно российские ученые провели исследование нескольких видов варенья. Первое место в списке самых полезных десертов заняло облепиховое варенье. Оно может похвастаться мощными антибактериальными свойствами. Его особенно важно употреблять в холода, а также в разгар простуды и гриппа. Крайне полезно облепиховое варенье и морс из него для беременных женщин. Лакомства способствуют укреплению иммунной системы, которая в период вынашивания плода испытывает серьезную нагрузку, ведь все девять месяцев ей приходится «работать» за двоих.

Важно!

Помните, что варенье содержит очень много сахара, соответственно, его не стоит употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. С особой осторожностью к трапезе с участием варенья стоит подходить при повышенной кислотности желудка.

3. Варенье из мяты

Многие привыкли готовить из мяты ароматный чай, и мало кто знает о том, что из изумрудной травы варят наиполезнейшее варенье. Вкусный десерт способствует укреплению иммунитета, улучшению настроения, устранению бессонницы, чувства тревожности и страха, а также расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, спровоцированных приемом тяжелой пищи или алкогольных напитков.

Полезно знать!

Чтобы усилить полезные свойства варенья и преобразить его вкус, используйте свежий лимон и молодую еловую хвою (на полкило мяты требуется минимум два лимона вместе с кожурой и 700-800 г хвои). Такой состав быстро расквитается с головными болями, простудой и последствиями сильного стресса.

4. Варенье из жимолости

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта в сезон пикников на свежем воздухе — явление распространенное. Чувство тяжести в желудке, повышенное газообразование, вздутие живота и запоры сопровождают людей, чуть превысивших порцию шашлыка. В таких случаях важно иметь под рукой баночку с вареньем из жимолости. Пектины, входящие в его состав, являются органическими «санитарами», которые стабилизируют окислительные процессы в желудке, нормализуют работу кишечника и стимулируют выведение тяжелых металлов.

Интересный факт!

Профессор Института пищевых исследований, расположенного в Англии, провел исследования, которые показали, что пектин отличается способностью блокировки роста раковых клеток. Особенно много пектина содержат яблоки, абрикосы, черная смородина и выше описанная жимолость.

5. Малиновое варенье

Испокон веков малиновое варенье называли природным антибиотиком, способным сбить высокую температуру, снять озноб и ускорить процесс восстановления после болезни. Положительный аспект обусловлен содержанием в составе веществ, которые обладают выраженными потогонными и бактерицидными свойствами. Также было доказано, что малиновое варенье является мощным профилактическим средством против раковых заболеваний. В нем обнаружена эллаговая кислота — полифенол, способный блокировать образование и развитие раковых опухолей.

Очень часто, вскрывая очередную баночку с вареньем, человек обнаруживает пушистую пленку серого цвета — плесень. Большинство удаляют ее при помощи ложки и без зазрения совести выставляют сладость на стол. А между тем, плесень крайне вредна для здоровья. В процессе жизнедеятельности плесневые грибы производят опасные яды, которые ученые называют микотоксинами. Попадая в человеческий организм, они провоцируют хронические и опасные заболевания с летальным исходом. Даже если варенье совсем чуть-чуть пострадало от плесени, употреблять его ни в коем случае нельзя.

6. Варенье их кизила

Если ваш иммунитет не может похвастаться стойкостью к вирусам и простуде, вы часто подвергаетесь стрессам и долго восстанавливаетесь? Не спешите бежать в аптеку за медицинскими препаратами химического происхождения, запаситесь лучше вареньем из кизила. Его эффективность в борьбе с различными недугами доказана многолетним опытом наших предков. Благодаря уникальному составу (а часть полезных компонентов сохраняется после короткой термической обработки), варенье из кизила помогает понизить давление, наладить работу кишечника, предупредить развитие заболеваний сердца и, наконец, быстро восстановить силы после утомительной трудовой недели.

Интересный факт!

Крупные и мелкие компании, которые занимаются массовым производством варенья, как правило, используют в процессе плоды отличного товарного вида. А между тем, внешний вид ягод и фруктов не отражается на вкусовых свойствах и качестве готового лакомства. В США, например, существует бренд, который производит сладкую консервацию из уродливых плодов. Продукция так и называется Ugly fruit.

7. Варенье из шишек

Варенье из шишек бывает не только в сказках. Его готовили еще наши прабабушки. Витамины группы В, входящие в состав варенья из шишек, способствуют профилактике и лечению недугов сердечно-сосудистой системы, в частности повышают эластичность кровеносных сосудов и препятствуют их закупорке. Фитонциды, которые присутствуют в варенье в большом количестве, эффективны в борьбе с вирусами и грибками. Они предотвращают воспаление и боли в горле (что актуально в жару, когда абсолютно все балуются ледяными напитками и мороженым), помогают быстро вылечить кашель, минимизировать вероятность заболеваний нижних и верхних дыхательных путей.

Рецепт варенья:

Важно отметить, что для варенья пригодны молодые шишки. Их сбор следует осуществлять в мае — июле. Оптимальный размер — 2-5 см в длину. Чтобы приготовить варенье, вам потребуется по 500 г шишек сосны и сахара — песка, а также 500-600 мл воды. Тщательно промойте шишки, удалите гнилые и сухие экземпляры, залейте водой и оставьте на 2-3 часа. Слейте воду, промойте шишки еще раз, добавьте чистую воду и сахар, перемешайте, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите еще 1,5-2 часа, периодически помешивая и снимая пену. В результате варки варенье обретет насыщенный янтарный оттенок. Готовый продукт можно закатать в банки вместе с шишками или без них.

8. Варенье из черноплодной рябины

Тем, кто часто сталкивается с нервным перенапряжением, а также людям, которые склонны к психоэмоциональным расстройствам, просто необходимо регулярно употреблять варенье из черноплодной рябины. Окажет пользу сладость и гипертоникам. Компоненты, содержащиеся в варенье, оказывают на человеческий организм гипотензивное действие, способствуют укреплению и расширению кровеносных сосудов, а также повышению их проницаемости. Также варенье из аронии (так называют растение агрономы), точнее пектины, которые значатся в составе, улучшают деятельность пищеварительного тракта, снижают вероятность возникновения запоров.

Никогда не покупайте варенье и прочие консервированные продукты в переходе у бабушек. В противном случае вы обрекаете себя не только на сбои в работе пищеварительной системы или отравление, но и более серьезные последствия. Ведь вы не знаете, какие именно фрукты и ягоды применялись в процессе варки. Возможно, они выращены на участках с высокой радиацией или уже подверглись процессу гниения, а значит, заражены целым рядом опасных микроорганизмов, способных привести к больничной койке.

9. Варенье из грецких орехов

Грецкие орехи не зря называют орехами жизни. Они отлично справляются с чувством голода, способствуют быстрому снятию усталости и восстановлению сил после серьезных физических нагрузок. Аналогичными свойствами наделено и варенье. Правда, готовят его из зеленых (еще не спелых) орехов. Они, в свою очередь, полны антиоксидантов — веществ, которые позволяют продлить молодость, сохранить красоту и снизить риск возникновения раковых заболеваний. Также в варенье из грецких орехов много йода, соответственно, лакомство крайне полезно для тех, кто страдает гипотиреозом (заболеванием, которое обусловлено стойким и продолжительным недостатком гормонов щитовидной железы).

Интересный факт!

Сложно поверить, но в Армении и Азербайджане, огромной популярностью пользуется варенье из лепестков белого ириса. Жители кавказских стран употребляют его с целью профилактики простуды, заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, а также запоров и проблем с пищеварительным трактом.

10. Варенье из лепестков роз Варенье из лепестков часто именуют дамским лакомством или розовым десертом. Когда-то оно являлось деликатесом, сегодня его может себе позволить каждый. Такое варенье полно антоцианов — природных антибиотиков, способных вмиг расквитаться с вредоносными вирусами и простудой. Немало в сладости эфирных масел. Они славятся мощными противовоспалительными, антибактериальными и успокаивающими свойствами. Также в варенье из лепестков роз значатся органические кислоты. Они положительно влияют на общее самочувствие человека.

Комментарий экспертаЯн Марбер, врач-диетолог, автор книг по диетологии

Варенье сложно назвать исключительно полезным продуктом, ведь в процессе его приготовления используется очень много сахара, злоупотребление которым приводит к развитию сахарного диабета, ожирению и проблемам с зубами. Однако в холодную пору фруктово-ягодный десерт является отличным антикризисным продуктом, способным противостоять авитаминозу, вирусам и простуде. Особенно ценится варенье-пятиминутка и плоды, перетертые с сахаром. В этих десертах сохраняется львиная доза витаминов, минералов и других веществ, оказывающих положительное воздействие на работу жизненно важных систем организма.

Классическое варенье, предполагающее длительную термическую обработку, высоким содержанием витаминов похвастаться не может, поскольку большая их часть разрушается под воздействием высоких температур. Однако в таком десерте остаются органические кислоты, микро— и макроэлементы, пектины, дубильные вещества, антоцианы и другие компоненты, которые крайне важны для нормальной жизнедеятельности. Его можно употреблять, но в ограниченных количествах.

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