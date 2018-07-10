Картофель и капуста резко подорожали в Новосибирске

«В группе продовольственных товаров наибольшее влияние на формирование цен оказала плодоовощная продукция, — сообщает Новосибирскстат. — Снижение отмечено на помидоры на 16,5%, огурцы — на 10,2%, бананы — на 7,7% и апельсины — на 4,9%. Однако значительно выросли в цене белокочанная капуста на 43,2%, свекла — на 9,7%, морковь — на 8,7%, картофель — на 7,5%, груши — на 3,6%».

В группе мясопродуктов повышение цен произошло на мясо индейки на 8,5%, курицу — на 5,1%, мясные консервы — на 2,4%. Понизились цены на куриные яйца на 2,3%, сухие молочные смеси для детского питания — на 1,3%, соленую сельдь и натуральные консервированные и маринованные овощи — на 1,2%. Однако выросли в цене сахар-песок на 5%, минеральная вода –на 4,2%, пшеничная мука — на 3,8%, торты — на 2,4%, мороженые кальмары — на 1,7%, пшено — на 1,6%, крупы овсяная и перловая — на 0,9%, сметана — на 0,8%, хлеб — на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров увеличились цены на отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых. В частности, верхняя сорочка для мальчиков школьного возраста стала стоить на 2,8%, а платье для школьниц на 1,5%.

«В группе моторное топливо и бензин повысились цены на все наблюдаемые позиции, — добавили в Новосибирскстате. — Газовое моторное топливо — на 5,7%, дизельное топливо и автомобильный бензин — на 1%. В группе услуг стоит отметить повышение цен на транспортные услуги. Полет в салоне экономического класса самолета вырос в цене на 31,3%, проезд в плацкартном вагоне— на 20%».

Среди прочих услуг подорожание отмечено на пользование общественным туалетом на 8,5% и рытье могилы — на 3%. «С начала 2018 года наибольшие изменения претерпела группа плодоовощной продукции. Так, цены на белокочанную капусту выросли в 2,3 раза, свеклу — в 1,9 раз, картофель и морковь — в 1,4 раза», — подытожили статистики.

Добавим, что стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирску в июне 2018 года составила 4273,62 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем цена минимального набора увеличилась на 1,8%, а с начала года выросла на 5,7%. Новосибирцы стали чаще есть хлеб, каши и макароны.