10 июля — День Багамских островов

Название Багамских островов происходит от испанских слов «baja mar», что означает мелководье.

Багамские острова стали британской колонией в 1718 году в результате попыток британцев подавить пиратство в этом регионе. Многие из Багамских островов были пристанищем для пиратов Карибского моря, и постепенно отвоевывая у них остров за островом Британия получила во владение маленькую островную колонию.

Движение к независимости началось только после окончания Второй мировой войны, а 22 июня 1973 года Британская палата Лордов проголосовала за предоставление Багамским Островам независимости.

10 июля 1973 года Багамские Острова официально были объявлены независимым государством и тогда же Багамские Острова присоединились к Содружеству наций.

Национальный цветок Багамских островов — «Желтый старец» (yellow elder), национальное дерево — Дерево жизни (Lignum Vitae), национальная птица — фламинго, а национальная рыба — синий марлин.

А на национальной кухне мы остановимся чуть подробнее.

Национальная кухня Багамских островов сформировалась под влиянием американской, карибской, африканской, британской кухонь. Блюда этой кухни поражают своим разнообразием. В первую очередь это дары моря, фрукты, овощи и огромное количество всевозможных специй.

Пожалуй, самой колоритной местной пищей считаются блюда, приготовленные из морской улитки, которая называется «конк». Это различные салаты, закуски, похлёбки, горячие блюда. Для салатов используют маринованный «конк», смешивая с луком, красным перцем и специями. Ещё «конк» жарят и подают с томатом, сладким перцем и острым соусом. Отварной «конк» подают с картофелем, морковью, луком и перцем.

Самым дорогим блюдом кухни Багамских островов считается «омар по-багамски». Это крупный омар, приготовленный с кокосовой мякотью, соусом карри и специями. Изумительно готовят здесь морского окуня, которого подают с соусом «креоле» и грибами. А вообще, способов приготовления морского окуня на Багамах, великое множество. Запечённая рыба, кальмары, креветки, крабы и другие морепродукты — чего здесь только нет. Ещё совсем недавно любимым багамским блюдом был черепаховый суп, но в последнее время популяция черепах заметно уменьшилась и сейчас это блюдо почти не встретить.

Поскольку острова долгое время были Британской колонией, здесь вы встретите традиционные блюда английской кухни, правда с местным колоритом. Почти везде на завтрак подают яичницу с жареным беконом, стейк с жареным картофелем, макароны с сыром, шницель, жаркое. Все это сопровождается местными фруктами и специями. Встречаются блюда из цыплят и баранины. Первые блюда и гарниры часто готовятся с добавлением риса и гороха.

Самыми традиционными десертами считаются карибские булочки «джонни-кейк» с кокосовой начинкой, а самым экзотическим десертом — «пудинг из гуавы». Гостей принято угощать пирожными с кокосовой крошкой, имбирными пряниками, рисовым пудингом, экзотическим фруктовым салатом. Славится багамская кухня обилием фруктов на столе: манго, дыня, папайя, ананасы, гуава, бананы, киви, карамбола, маракуйя…

Безалкогольные напитки — это чай, кофе, фруктовые соки и газировка. Любят на Багамах коктейли: «Bahama Mama», «Goombay Smash», «Yellow Bird» и конечно какие же пиратские острова без рома. Сортов рома много, но лучший из них — «Нассау-Ройал».

С праздником, Багамы!

10 июля — День натто в Японии.

Натто — традиционная японская еда, произведённая из сброженных соевых бобов. Обладает резко аммиачным запахом, специфичным солёным привкусом, а также тягучей консистенцией. Большинство иностранцев называют натто «невкусным», хотя некоторые считают его деликатесом. Некоторые производители выпускают натто без запаха, либо со слабым запахом. Богатый белками натто и паста мисо были основой кухни Японии времен самураев. Даже в самой Японии натто не пользуется одинаковой популярностью. В наше время натто в основном популярен в восточных районах Японии: Канто, Тохоку и Хоккайдо. Ежегодно японцы потребляют около 263 000 тонн натто.

Натто обычно едят на завтрак вместе с рисом. Другой вариант — смешать с соевым соусом, соусом цую, горчицей, зелёным луком, тёртым дайконом. В Хоккайдо и в северной части Тохоку натто иногда посыпают сахаром. Натто также добавляют в другие блюда, такие как суши, тосты, суп мисо, салаты. Сушёное натто, с менее сильным запахом и тягучестью, может служить закуской. Существует даже мороженое с натто.

В общем, неоднозначное блюдо, по типу сыра с плесенью или жареных тараканов. Кто-то в восторге, а кого-то и под дулом пистолета съесть не заставишь. Но тем не менее — с праздником!

Сегодня День коктейля «Pina Colada» в США.

День коктейля «Pina Colada» — солнечного, тропического, радостного. Знаете ли вы, что этот напиток родом из Пуэрто-Рико? В переводе с испанского его название означает «тертый ананас». И это совершенно логично, потому что по традиционному рецепту коктейль готовится из сока ананаса, рома и кокосового молока. Смесь наливается в бокал поверх колотого льда и украшается зонтиком.

Есть несколько версий происхождения этого замечательного коктейля. По официальной версии авторство этого коктейля принадлежит Рамону «Мончито» Марреро — бармену Бичкамер Бар, прилегающего к отелю Карибский Хилтон, что в городе Сан-Хуан (столица вышеупомянутого Пуэрто-Рико). Впервые коктейль Пина Колада увидел свет 16 августа 1954 года. В его состав входил секретный ингредиент — «Кокосовые сливки Коко Лопез» (Coco Lopez Cream of Coconut), новый продукт, изобретенный профессором Рамоном Лопесом Ириззари, который, благодаря своему открытию, стал успешным бизнесменом.

По другой гипотезе коктейль был придуман барменом Рамоном Портасом Мингота, работающего в заведении Ла Бараччина в 1964 году в том же Сан-Хуане. В его Пина Коладе присутствовал ананасовый сок, сгущенное молоко и кокосовые сливки.

В барную карту МБА коктейль попал в 1961 году, что, в принципе, подтверждает первую версию. Настоящая же популярность к Пина Коладе пришла в конце 70-х, когда исполнитель Руперт Холмс исполнил песню The Pina Colada Song, ставшую настоящим хитом тех лет в США. Попробовать напиток, о котором сложена такая популярная песня потянулись все любители коктейлей, бармены моментально сориентировались в растущем спросе и вот уже Пина Колада на верхних строчках рейтингов самых заказываемых коктейлей.

А сегодня и мы можем поддержать этот праздник, тем более что лето в этом году в России и впрямь тропическое!