Покупаем холодильник: на что обратить внимание

В квартире, доме и на даче без холодильника не обойтись. Ответьте себе всего на 5 вопросов, чтобы выбрать подходящую модель.

Если ходите в магазин часто и приносите понемногу — достаточно компактной модели. А если закупаете все необходимое на неделю вперед — вам подойдет вместительный холодильник.

Помните, чтобы продукты не портились, между ними должен циркулировать холодный воздух. Плотно нагружать полки припасами не стоит.

Кому-то нужен запас фруктов, овощей и зелени. А кто-то не мыслит ни дня без отличного стейка из охлажденного, а не размороженного мяса. И чтобы продукты хранились как можно дольше, нужен подходящий холодильник.

Современные модели с системой NoFrost регулируют интенсивность охлаждения, влажность и циркуляцию воздуха. За счет этого продукты хранятся дольше.

Существует формула для расчета объема холодильника — примерно по 60 литров на каждого члена семьи. Для семьи из трех-четырех человек хватит холодильника объемом 250 литров.

Когда у вас на счету каждый миллиметр полезной площади, стоит еще до покупки прибора узнать его размеры.

Еще важнее рассчитать, как вы будете открывать дверцу и выдвигать ящики. Хватит ли для этого места? Некоторые производители предлагают оригинальное решение: перевесить дверцы холодильника на другую сторону корпуса.

Если вы любите тишину или планируете установить холодильник в кухне-гостиной, при покупке обратите внимание на уровень шума. Самые «незаметные» модели холодильников работают в диапазоне 20—25 децибел. Это сравнимо с шепотом человека, стоящего в метре от вас. Громкость более мощных моделей около 40 децибел, как если бы тот же собеседник говорил спокойным тоном.

Стандартный объем морозильной камеры — треть от общего объема холодильника. Дачникам, которые запасают ягоды и овощи и тем, кто покупает много мясо впрок, маленькой морозилки не хватает. Поэтому обращайте внимание на расположение отсеков — от этого зависит их вместимость.

Морозилка сверху — размеры этого отсека меньше. Такой вариант подойдет, если вы не планируете замораживать много продуктов.

Морозилка внизу — отсек просторнее и вместительнее. Объем у типичных моделей 100—150 литров.

Side-by-Side — модель выглядит как двустворчатый шкаф. За одной дверцей находится морозилка, за другой — холодильник. Ширина таких моделей 90—120 см. Зато и вместимость может достигать 700 литров. Отличный вариант для большой семьи.