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В НСО цены на одни продукты снизились, на другие выросли
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В НСО цены на одни продукты снизились, на другие выросли 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщил Новосибирскстат, в июне снизилась стоимость: помидоров на 16,5%, свежих огурцов — на 10,2%, бананов — на 7,7%, апельсин — на 4,9%.
Но заметно выросла цена на свежую белокочанную капусту на 43,2%, столовую свеклу — на 9,7%, морковь — на 8,7%, картофель — на 7,5%, груши — на 3,6%. Понижение коснулось куриных яиц, которые упали в цене: на 2,3%, сухих молочных смесей для детского питания — на 1,3%, соленой сельди и натуральных консервированных и маринованных овощей — на 1,2%. Также ниже стали цены на свинину на кости на 3,1%.
А на мясо птицы, наоборот, цены выросли: мясо индейки подорожало на 8,5%, охлажденных и мороженных кур — на 5,1%, мясные консервы — на 2,4%. Выросла стоимость сахара-песка на 5%, минеральной воды — на 4,2%, пшеничной муки — на 3,8%, тортов — на 2,4%, мороженых кальмаров — на 1,7%, пшена — на 1,6%, крупы овсяной и перловой — на 0,9%, сметаны — на 0,8%, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки высшего сорта — на 0,6%.
И всё-таки в целом получается, что цены на продовольственные товары снизились на 0,3%.
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