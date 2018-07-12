6 продуктов, которые не следует есть ежедневно

Мало кому из нас придет в голову каждый есть пирожные, торты и бургеры. Эти продукты нельзя назвать полезными, поэтому и включаются они в рацион довольно редко.

Но есть среди полюбившихся нам продуктов и такие, без которых не обходится ни один ежедневный стол. Как выяснилось, и они при регулярном приеме могут принести организму больше вреда, чем пользы.

В этом списке будут представлены 6 продуктов, которые для сохранения своего здоровья лучше не есть каждый день.

Красное мясо

Из красного мяса готовится много вкуснейших первых и вторых блюд, салатов и пирогов. Не спорим, мясо — это ценнейший источник животного белка, который нужен для формирования мышц, костей скелета и связок. Да и по содержанию железа красное мясо просто рекордсмен. Однако при регулярном поедании такого продукта риск развития злокачественных образований резко возрастает. И в особой группе риска стоят именно любители шашлыка и мясных блюд, приготовленных на гриле. Такой способ приготовления хоть и снижает калорийность готового блюда, но при этом и провоцирует рост ароматических углеводородов и гетероциклических аминов, которые и отвечают за развитие раковых клеток.

И еще один весомый аргумент в пользу того, что красное мясо не следует есть каждый день. Для переваривания такого продукта организму необходимо 6-8 часов. Соответственно до следующего приема пищи мясо попросту не успеет перевариться и начнет гнить в желудке. А если новая еда окажется еще и несовместимой с уже съеденной белковой, то процессы гниения только усилятся. В результате сахар в крови перестанет преобразовываться в гликоген, а это грозит развитием сахарного диабета.

Тунец

Эта вкусная и полезная рыба тоже попала в список нежелательных продуктов. Не секрет, что многие промышленные отходы, в том числе и очень вредные для организма, сбрасываются в океан. В результате чего все морские обитатели накапливают в органах и тканях токсичные соединения, которые очень вредны для человеческого организма. Тунец относится к тем видам рыб, которые могут накапливать ртуть, поэтому его не следует есть каждый день. А особенно не стоит есть тунца беременным женщинам. Токсичное вещество, которое может содержаться в тунце, запросто преодолевает плацентарный барьер и проникает в плод. В итоге у ребенка могут развиться самые разные патологии.

Шпинат

Никто не станет спорить с тем, что шпинат очень полезен для организма. Конечно, он является незаменимым источником органических кислот, витаминов и минералов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон. Но есть в этом продукте и скрытая опасность в виде щавелевой кислоты, которая может спровоцировать образование камней в почках, да в целом негативно отразиться на работе мочевыделительной системы.

Чтобы подобных проблем со здоровьем не возникло, соблюдайте меру. Ешьте шпинат максимум два раза в неделю и лучше в тушенном или запеченном виде.

Выпечка и сдоба

Сдоба и выпечка из высших сортов муки — это простые углеводы, которые с точки зрения пищевой ценности ничего не стоят. В них не содержатся полезные компоненты, и по сути, это пустые калории, которые провоцируют откладывание лишнего жира в организме. Кроме того, если есть ежедневно такие мучные изделия, можно заработать сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Обилие в питание белого хлеба, булочек и пирожков приводит к повышенной сонливости и снижению работоспособности. Поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье, снизьте или вовсе исключите из рациона такие продукты. Замените их на изделия из цельнозерновой муки. Для организма это будет намного полезнее.

Картофель

Сам по себе картофель нельзя назвать вредной пищей, но это только при условии, если он будет правильно приготовлен. Жареный картофель в процессе приготовления накапливает в себе огромное количество масла или сала. А эти два ингредиента способны нанести сильный удар по печени и поджелудочной железе.

Что же касается картофельного пюре, которое стало частым гостем на столе, то из-за содержания в нем сливочного масла и молока гликемический индекс блюда сильно возрастает. В итоге это приводит к увеличению содержания сахара в крови и набору лишнего веса.

Яйца

Этот полезный продукт входит в состав многих блюд, начиная от простой яичницы и заканчивая сложным рецептом десерта. Многие привыкли начинать свое утро с этого продукта, ведь он как никто богат кальцием, фосфором, калием, железом, холином и ценным витамином В4.

Несмотря на богатый состав, есть яйца каждый день нежелательно. Все дело в том, что в составе яичного желтка содержится большое количество холестерина, который провоцирует развитие атеросклероза сосудов. А особенно от ежедневного поедания яиц стоит отказаться пожилым людям. Для них норма — это 1-2 яйца в неделю.