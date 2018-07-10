Чем заменить мясо: 7 небанальных альтернатив

Споры о том, нужно ли отказываться от мясных продуктов никогда не утихнут. У приверженцев каждой теории есть свои неоспоримые плюсы и ощутимые минусы. Конечно, в продуктах растительного происхождения белка содержится не так много, как в мясе. Однако те, кто любят мясо, на самом деле, едят куда больше белка, чем это требуется организму.

Предлагаем узнать о натуральных продуктах с высоким содержанием растительного белка, которые могут стать прекрасной альтернативой мясным продуктам.

Многим тот факт, что капуста способна полностью заменить в рационе мясо, покажется весьма сомнительным. Но оказывается, что по своему составу цветная капуста является богатым источником белка и ценнейших для организма аминокислот. При правильном приготовлении этот ингредиент способен сделать блюдо неповторимым по вкусу.

Не зря в азиатской кухне курицу заменяют цветной капустой. Из нее делают куриные крылышки и стейки, добавляют в пиццу и супы. Она может быть включена в рецепты мясных блюд в качестве заменителя мяса. В общем, цветная капуста не такая уж и скучная, как может показаться на первый взгляд!

Об этом заморском продукте мало кто наслышан. Встретить его можно в наших краях разве что на полках крупных супермаркетов и то, только в консервированном виде со сладким сиропом. Использовать джекфрут можно в качестве вкусного и полезного десерта. Однако, несмотря на то что джекфрут относится к фруктам, по своему составу он может стать отличным заменителем мяса.

Его можно включать в несладкие мясные блюда, использовать для приготовления бутербродов и барбекю. Жаркое и другие блюда из говядины, свинины и курицы с использованием вместо мяса джекфрута получаются очень вкусными и полезными. Да и вкус уже привычных блюд с его добавлением заиграет по-новому.

Тофу, приготовленный на основе бобов сои, известен всему миру полезными свойствами и прекрасным вкусом. Он включает в себя текстурированный растительный соевый белок, поэтому может неплохо заменять мясо птицы. Кроме этого, благодаря своей слоеной структуре, сыр тофу может стать отменным дополнением к рыбным блюдам. Ну а если соевый продукт измельчить в мясорубке — он может служить мясным фаршем для приготовления, к примеру, фрикаделек, котлет и пельменей. Если сыр тофу приготовить правильно и хорошо приправить специями, то он вполне может справиться с ролью заменителя той же говядины или свинины.

Ничуть не хуже справляются с заменой мяса в рационе человека и баклажаны. У этого овоща мясистая текстура, приятный нейтральный вкус и очень богатый на различные микроэлементы состав. Баклажаны можно использовать для приготовления основных блюд, использовать в салатах и добавлять в десерты.

Многие именитые кулинары готовят из них котлеты и тефтели, фаршируют овощ вкусными начинками и запекают в томатном соусе. А если уж хочется поэкспериментировать и приготовить нечто особенное, то можно попробовать сделать квашенные баклажаны.

Морская водоросль, которая считается одним из самых древних растений на планете, впечатляет своим многообразием. Она содержит в себе витамины, полинасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, макро— и микроэлементы. Но самым главным ее преимуществом, благодаря чему ее и можно назвать отличной заменой мясным продуктам, стал именно богатый белковый состав. Спирулина на 65% состоит из белка, который легко усваивается организмом и мгновенно дает заряд энергии.

Но из-за своего своеобразного вкуса не все решаться отведать этот полезный продукт в свежем виде. Водоросль лучше в прессованном виде добавлять в смузи или овощные фреши. А чтобы хоть как-то разбавить ее специфический вкус, в приготовленный напиток можно добавить петрушку, сельдерей или любимые специи. Не очень приятный вкус спирулины теряется также в томатном и огуречном соке.

Немногие из нас догадываются, что в зеленых овощах, помимо витаминов, содержится большое количество белка. Хотя его количество не так велико как в мясе, они могут выступить вполне достойной заменой. Особенно не стоит сбрасывать со счетов зеленый горошек. В 100 г этого овоща содержится 5 г высококачественного растительного белка.

Использовать свежий зеленый горошек можно практически в любых блюдах. С ним можно варить супы, готовить легкие или теплые салаты. Не менее вкусными получаются из него паштеты. А в холодное время года можно перейти и на более сытные варианты блюд. К примеру, приготовить из гороха пюре или котлеты.

Из-за высокого процентного содержания белка, внешнего вида и консистенции сейтан называют еще и растительным мясом. По своему составу сейтан — это чистый глютен. То есть мясо из пшеничной муки, но очень полезное для организма. Если есть сейтан в сочетании с бобовыми продуктами, то можно полностью заменить в рационе белок животного происхождения. По сути, он является полезной альтернативой не только мясным продуктам, но и сое. Его можно подавать в виде поджаренных на сковороде котлет или в качестве гуляша, готовить с рисом, макаронными изделиями и крупами. Очень вкусными получаются также сочетания сейтана с картофелем и грибами.

Но прежде чем использовать этот продукт в своем рационе, важно учесть один момент. Поскольку сейтан содержит в себе глютен, он категорически не подходит людям с непереносимостью глютена. Людям с подобными проблемами от такой замены мяса лучше отказаться.