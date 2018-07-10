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Рецепт дня: лапша с арахисовым соусом и сыром халуми
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Рецепт дня: лапша с арахисовым соусом и сыром халуми 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
650 calories
Лапша с арахисовым соусом и сыром халуми
Халуми — сладковатый сыр греческого происхождения. Его вкусно готовить как на гриле, так и добавлять в горячие блюд. Лапша с арахисовым соусом и сыром халуми СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 650 ккал
Ингредиенты
Лапша 250 г Арахисовая паста 250 г Сыр (халуми) 200 г Манго 1 шт. Морковь 2 шт. Болгарский перец 1 шт. Чеснок 4 зубчика Лайм 1 шт. Базилик (листья) ½ стакана Соус (соевый) ½ стакана Вода ½ стакана Имбирь (свежий) 2 см Мёд 2 ст. л. Паста карри 2 ст. л.
Смешайте в блендере арахисовую пасту, соевый соус, мёд, сок лайма, чеснок, пасту карри, имбирь и воду.
Нарежьте манго и перец на мелкие кусочки, а морковь — на кубики.
Смешайте овощи с соусом и листьями базилика.
Отварите лапшу до готовности согласно инструкции на упаковке.
Нарежьте халуми на кубики и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
Смешайте лапшу с соусом и подавайте с халуми. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: лапша с арахисовым соусом и сыром халуми» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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