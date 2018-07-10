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Для самых ленивых: ростовчанин изобрел стакан, который сам размешивает сахар
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Для самых ленивых: ростовчанин изобрел стакан, который сам размешивает сахар 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Новый вид упаковки выглядит как картонный стакан с крышкой
Необычную упаковку создал житель донской столицы Василий Махаринский. Он изобрел емкость с размешивающим механизмом на дне. Об этом 161.ru рассказали в Югпатенте. Упаковка представляет собой раскладной стакан со специальным механизмом в нижней части и крышкой. — Человеку не нужно будет искать палочки или ложки, чтобы помешать чай или кофе. Кроме того в крышке будет встроен контейнер для сиропа или сахара. Она запаивается, сверху на ней две кнопки. При нажатии содержимое крышки высыпается в стакан, — рассказал корреспонденту 161.ru сам автор изобретения. По его словам, проект получил не только российский приоритет на патент, но и международный. Сейчас автор упаковки ищет инвесторов в Китае и Америке.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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