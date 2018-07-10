Ростовчанин изобрел стакан для лентяев

Житель Ростова-на-Дону Василий Махаринский изобрел стакан, который сам размешивает сахар. И уже получил патент на это изобретение.

Стакан одноразовый, и во избежание экологических проблем — бумажный. К тому же раскладной. Снизу на дно впаивается уплотнительное кольцо из пластика, а к нему уже внутри емкости вставляется механизм для вращения, на котором есть лопасти. Работает по принципу тюбика губной помады: подкручивается, в любую сторону, со стороны донышка, а внутри стакана лопасти крутятся и размешивают сахар. Стакан снабжен крышкой со встроенным контейнером для сиропа, сахара, или кофе. Достаточно нажать кнопку, содержимое контейнера высыпается в стакан. Очень удобно для путешественников и водителей, спортсменов, детей и даже больных — терафлю размешать.

"Человеку не нужно будет искать палочки или ложки, чтобы помешать чай или кофе. Собственно, даже кофе искать не придется, — говорит автор изобретения. Интересно, что по первому образованию 34-летний Василий Махаринский повар-кондитер. А потом, получив диплом менеджера-управленца, окунулся в бизнес, торговлю, сети. Потом, как рассказывает он сам, бизнес стал проседать, и он оказался в вынужденном отпуске. Тогда и задумался о природе конкуренции и о том, что нужно придумать то, чего нет ни у кого. Причем это «то» должно быть предметом каждодневного спроса, в ежедневном употреблении и абсолютно незначительное по цене.

И решил, что каждый день человек пьет. И чаще всего чай. И в мире упаковки этому напитку тоже нужна оригинальная, функциональная «одежда». Несколько месяцев Василий занимался тем, что обрезал и конструировал бумажные стаканчики, крутил и снова обрезал, пока не создал эту нехитрую модель. Но все ж гениальное просто.