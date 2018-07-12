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Москвичей предупредили о вреде грибов у кладбищ и заводов
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Москвичей предупредили о вреде грибов у кладбищ и заводов 

Мослента 5 часов назад
Фото: ТАСС
Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о правилах сбора и приготовления грибов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает агентство «Москва».
В ведомстве уточнили, что нельзя собирать грибы около промышленных предприятий, кладбищ, вдоль автомобильных дорог, а также старые грибы. Кроме того, не следует покупать свежие, сушеные или кустарно законсервированные грибы с рук, в местах несанкционированной торговли, а также не брать отдельные части грибов, так как их можно легко спутать с ядовитыми.
«Как правило, для консервирования и сушки на продажу собирают любые, а не отборные грибы. Здесь могут быть и трухлявые, и червивые, и просто ядовитые, плохо промытые от земли, содержащей споры ботулизма», — предупредили в ведомстве.
После сбора грибы необходимо перебрать и переработать в течении максимально короткого времени. Перед приготовлением их следует отварить. Пластинчатые грибы надо отваривать обязательно, после 10-15 минутного кипячения отвар необходимо слить, грибы промыть и дальше готовить их как обычно. Оптимальный способ заготовки грибов — замораживание, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
«Если вы не разбираетесь в грибах и не можете отличить съедобный гриб от ядовитого, то вам лучше заниматься «грибной охотой» на рынке, где продаются грибы, предварительно проверенные специалистами ветеринарной службы рынка, и ложные или ядовитые грибы вы там не купите», — говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что грибы — это тяжелая пища, и их не рекомендуется употреблять детям и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.
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Женский форум  Ещё 8 источников 
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