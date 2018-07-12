Москвичей предупредили о вреде грибов у кладбищ и заводов

Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о правилах сбора и приготовления грибов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает агентство «Москва».

В ведомстве уточнили, что нельзя собирать грибы около промышленных предприятий, кладбищ, вдоль автомобильных дорог, а также старые грибы. Кроме того, не следует покупать свежие, сушеные или кустарно законсервированные грибы с рук, в местах несанкционированной торговли, а также не брать отдельные части грибов, так как их можно легко спутать с ядовитыми.

«Как правило, для консервирования и сушки на продажу собирают любые, а не отборные грибы. Здесь могут быть и трухлявые, и червивые, и просто ядовитые, плохо промытые от земли, содержащей споры ботулизма», — предупредили в ведомстве.

После сбора грибы необходимо перебрать и переработать в течении максимально короткого времени. Перед приготовлением их следует отварить. Пластинчатые грибы надо отваривать обязательно, после 10-15 минутного кипячения отвар необходимо слить, грибы промыть и дальше готовить их как обычно. Оптимальный способ заготовки грибов — замораживание, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Если вы не разбираетесь в грибах и не можете отличить съедобный гриб от ядовитого, то вам лучше заниматься «грибной охотой» на рынке, где продаются грибы, предварительно проверенные специалистами ветеринарной службы рынка, и ложные или ядовитые грибы вы там не купите», — говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что грибы — это тяжелая пища, и их не рекомендуется употреблять детям и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.