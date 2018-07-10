Условно-съедобные: Роспотребнадзор советует не есть собранные в Крыму грибы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендует не употреблять в пищу никаких дикорастущих грибов, поскольку все они являются условно-съедобными. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

"Следует помнить, что все без исключения крымские грибы условно-съедобные. Лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, отравление могут вызывать как ядовитые, так и условно-съедобные и съедобные грибы в результате нарушения технологии их приготовления, а также старые и ветхие грибы.

В прошлом году на территории Республики Крым было зарегистрировано три случая отравления грибами.

В Роспотребнадзоре добавили, что блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающими хроническими заболеваниями. Противопоказано их употреблять беременным и кормящим женщинам, детям, причем независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.

При использовании консервированных грибов возможно возникновение тяжелого заболевания — ботулизма, которое проявляется спустя 12–72 часа после приема грибов в пищу.