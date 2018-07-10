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Условно-съедобные: Роспотребнадзор советует не есть собранные в Крыму грибы
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Условно-съедобные: Роспотребнадзор советует не есть собранные в Крыму грибы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендует не употреблять в пищу никаких дикорастущих грибов, поскольку все они являются условно-съедобными. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
"Следует помнить, что все без исключения крымские грибы условно-съедобные. Лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, отравление могут вызывать как ядовитые, так и условно-съедобные и съедобные грибы в результате нарушения технологии их приготовления, а также старые и ветхие грибы.
В прошлом году на территории Республики Крым было зарегистрировано три случая отравления грибами.
В Роспотребнадзоре добавили, что блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающими хроническими заболеваниями. Противопоказано их употреблять беременным и кормящим женщинам, детям, причем независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.
При использовании консервированных грибов возможно возникновение тяжелого заболевания — ботулизма, которое проявляется спустя 12–72 часа после приема грибов в пищу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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