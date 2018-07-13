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В Роспотребнадзоре объяснили, почему не следует класть грибы в полиэтилен
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В Роспотребнадзоре объяснили, почему не следует класть грибы в полиэтилен 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал не собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки, а при готовке тщательно промыть в воде и очистить от земли, сообщается на сайте ведомства.
"Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что не стоит собирать грибы вблизи дорог и магистралей, покупать грибы в местах несанкционированной торговли. Кроме того, чтобы избежать отравления нельзя пробовать грибы во время сбора. Стоит учитывать, что грибы нельзя хранить в тепле — это скоропортящийся продукт. Приготовить грибы нужно в тот же день, при этом каждый вид готовить нужно отдельно. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.
"Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить", — отмечает Роспотребнадзор.
В ведомстве добавили, что нужно внимательно следить за детьми во время прогулки, потому что в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому детей до 14 лет не рекомендуется кормить любыми грибами.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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