В Роспотребнадзоре объяснили, почему не следует класть грибы в полиэтилен

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости Роспотребнадзор посоветовал не собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки, а при готовке тщательно промыть в воде и очистить от земли, сообщается на сайте ведомства.

"Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не стоит собирать грибы вблизи дорог и магистралей, покупать грибы в местах несанкционированной торговли. Кроме того, чтобы избежать отравления нельзя пробовать грибы во время сбора. Стоит учитывать, что грибы нельзя хранить в тепле — это скоропортящийся продукт. Приготовить грибы нужно в тот же день, при этом каждый вид готовить нужно отдельно. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

"Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить", — отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что нужно внимательно следить за детьми во время прогулки, потому что в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому детей до 14 лет не рекомендуется кормить любыми грибами.