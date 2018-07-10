Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам покупать овощи и фрукты только в установленных местах торговли. Сообщение размещено на сайте Роспотребнадзора.

«Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, Роспотребнадзор рекомендует потребителям воспользоваться некоторыми советами при выборе плодоовощной продукции: покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли; при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов; продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца; продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте», — сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что при покупке овощей, фруктов и ягод необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта.

Для профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется соблюдать условиях хранения зелени, фруктов и ягод, мыть плоды перед употреблением.

«Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки. Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.