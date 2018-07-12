Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать ягоды, арбузы и дыни

Летом на прилавках магазинов и на рынках изобилие овощей, фруктов и ягод. Они содержат огромное количество полезных витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Но чтобы они укрепили ваш иммунитет, принесли пользу, а не вред организму, специалисты Роспотребнадзора дают рекомендации, как правильно выбирать и на что обратить внимание в первую очередь.

В летний период есть большой риск отравления острыми кишечными инфекциями и нитратами при покупке бахчевых культур. Поэтому необходимо обращать внимание на маркировку. Она должна содержать следующие сведения:

— наименование пищевой продукции;

— количество;

— дата изготовления;

— срок годности;

— условия хранения;

— наименование и место нахождения изготовителя;

— единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Следует отметить, что для свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (в том числе картофель), которые не очищены от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом состав и пищевая ценность не указываются.

В торговых точках (в магазинах или с лотков на рынке) запрещена реализация испорченных и загнивших овощей и фруктов. Не допускается торговля арбузами и дынями с надрезами. В случае нарушения правил покупатель вправе потребовать:

— замены товара на продукт надлежащего качества;

–возврата уплаченной за товар суммы.

Для этого нужно написать письменную претензию, составленную в двух экземплярах. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества. В случае отказа покупатель может обратиться в суд или Роспотребнадзор (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, 21).