Ещё
Рецепт дня: Настоящие белорусские картофельные драники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Настоящие белорусские картофельные драники 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Об этом блюде слышали многие, но мало кто умеет готовить его правильно: рецепт картофельных драников от Sobesednik.ru.
Этот рецепт привезен из Беларуси, и приготовленные по нему драники получатся настоящими — хрустящими и очень аппетитными.
Что понадобится:
картофель — 7 шт.
лук — 1–2 шт.
куриные яйца — 3 шт.
пшеничная мука — 2 ст. л.
сахар — 2 ч. л.
соль, черный молотый перец, растительное масло, сметана — по вкусу
1. Картофель в сыром виде очистить от кожуры, тщательно вымыть и натереть. Добавить яйца, соль и перец, муку. Тщательно перемешать.
Картофель нужно натереть обязательно на крупной терке: перед тем как смешивать картошку с другими ингредиентами, нужно сначала избавиться от жидкости, которая из нее выделится.
2. Аккуратно выложить тесто для драников на сковородку с раскаленным маслом при помощи столовой ложки. Получаются маленькие блинчики.
3. Обжарить драники на среднем огне с двух сторон до появления красивой румяной корочки.
4. Накрыть сковородку крышкой и прожаривать драники еще приблизительно три минуты на маленьком огне.
5. Мелко нарезанный лук обжарить на другой сковородке, добавить туда сахар. Эту смесь выложить сверху на уже готовые драники.
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Кутабы с зеленью Рецепт дня: "Изумрудное" варенье из крыжовника Ирина Лачина: Муж зовет меня плодожоркой!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков рассекретил свадьбу Бузовой16
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах75
Раскрылись подробности семейной драмы певца Данко10
Что нужно знать о типах ягодиц19
«Расплющенные солнцем тела»6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение