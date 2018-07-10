Рецепт дня: Настоящие белорусские картофельные драники

Об этом блюде слышали многие, но мало кто умеет готовить его правильно: рецепт картофельных драников от Sobesednik.ru

Этот рецепт привезен из Беларуси, и приготовленные по нему драники получатся настоящими — хрустящими и очень аппетитными.

Что понадобится:

картофель — 7 шт.

лук — 1–2 шт.

куриные яйца — 3 шт.

пшеничная мука — 2 ст. л.

сахар — 2 ч. л.

соль, черный молотый перец, растительное масло, сметана — по вкусу

1. Картофель в сыром виде очистить от кожуры, тщательно вымыть и натереть. Добавить яйца, соль и перец, муку. Тщательно перемешать.

Картофель нужно натереть обязательно на крупной терке: перед тем как смешивать картошку с другими ингредиентами, нужно сначала избавиться от жидкости, которая из нее выделится.

2. Аккуратно выложить тесто для драников на сковородку с раскаленным маслом при помощи столовой ложки. Получаются маленькие блинчики.

3. Обжарить драники на среднем огне с двух сторон до появления красивой румяной корочки.

4. Накрыть сковородку крышкой и прожаривать драники еще приблизительно три минуты на маленьком огне.

5. Мелко нарезанный лук обжарить на другой сковородке, добавить туда сахар. Эту смесь выложить сверху на уже готовые драники.