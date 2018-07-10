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Продукты питания, которые помогают или мешают спать
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Продукты питания, которые помогают или мешают спать 

МедикФорум 26 минут назад
Фото: МедикФорум
Наслаждайтесь бананами и орехами, но не увлекайтесь темным шоколадом. Эксперты назвали продукты питания, которые нужно употреблять для того, чтобы хорошо спать по ночам. Практически каждый человек рано или поздно сталкивается с эпизодами бессонницы или нарушением качества сна. Многих интересует, от чего зависит их возникновение, и как с ними бороться. Причин у бессонницы много, но эксперты давно доказали, что существуют определенные продукты питания, которые помогают хорошо спать по ночам, а также мешают это делать. И если мы будем правильным образом организовывать свой рацион, то это повлияет на ночной отдых. Бананы помогают спать, поскольку содержат калий и магний, которые расслабляют мышцы. Молоко очень полезно, и не зря его дают детям перед сном. Дело в том, что молоко является источником аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина в организме. Серотонин — это нейротрансмиттер, естественным образом успокаивающий тело и способствующий нормальному сну. У всех орехов разные преимущества для здоровья, но все они помогают спать. В них много кальция, который используется мозгом для производства серотонина из триптофана. А вот темного шоколада нужно избегать, если вы сталкиваетесь с бессонницей. В нём больше кофеина, чем в традиционном шоколаде. Воздержитесь от употребления мороженого, поскольку это идеальная микстура из сахара и жиров, которая стимулирует, но не расслабляет мозг. Не следует также увлекаться солеными продуктами, поскольку они приводят к обезвоживанию, из-за чего мы по ночам просыпаемся и идём пить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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