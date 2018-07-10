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Какими будут новые летние ароматы от Ким Кардашьян?
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Какими будут новые летние ароматы от Ким Кардашьян? 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
На днях Ким Кардашьян (37) анонсировала новую коллекцию ароматов. И надо признать, она получилась по-летнему сочной и сладкой. В нее вошли три композиции — «Вишня», «Персик» и (неожиданно) «Вибрации».
Ким не стала хранить секрет и раскрыла все ингредиенты. Так, персиковый аромат включает в себя ноты сочного персика, свежего нектарина, жасмина, ванили, сандала и мускуса.
«Вишня» искрится нотами красной сочной вишни, сладкой клубники, малины, лепестками гардении, ванили, древесины и мускуса.
Завершает коллекцию аромат с названием «Вибрации», который состоит из нот арбуза, бергамота, сочного ананаса, яблочного цветка, лепестков пиона, свежего жасмина, кедра и мускуса.
Кстати, дизайн флаконов выполнен в соответствии с названиями в форме спелого персика и яркой вишни, а загадочные «Вибрации» — в форме черной капли.
Ароматы поступят в продажу 17 июля и будут доступны на официальном сайте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakimi-budut-novye-letnie-aromaty-ot-kim-kardashyan/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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