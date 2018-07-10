Самые дурно пахнущие сыры в мире

Многие люди так никогда и не попробуют самые вкусные сыры на Земле из-за того, что они ужасающе пахнут. Бесполезно убеждать их в том, что запах сыра почти никогда не отражает его вкус. При этом чем более вонючим является конкретный сорт сыра, тем более вероятно, что у него очень тонкий и неповторимый вкус. Конечно, такие продукты создают некоторые проблемы, например, при транспортировке или хранении дома, однако, раз попробовав, можно остаться преданным поклонником вонючего сыра и закрыть глаза на все неудобства.

Лимбургер

Этот полумягкий сыр делают в Германии, Бельгии и Голландии. И о нем думают в первую очередь, когда представляют себе по-настоящему вонючий сыр. На его поверхности в процессе созревания размножаются особые бактерии, которые издают этот неповторимый запах кислятины и старых грибов. Подают его обычно с ржаными крекерами, но только тем, кто не испугался этой страшной вони.

Эпуас

Этот сыр из коровьего молока назван по месту, где он производится — местечко Эпуас на востоке Франции. Он выдерживается в бренди, который многократно усиливает запах кислого молока, к тому же гипертрофируя его. Этот сыр лучше есть молодым, он стоит того, чтобы преодолеть отвращение, вызванное запахом. Идеально сочетается с поджаренным багетом и бельгийским элем.

Зловонный епископ

Этот сыр промывают в ферментированном грушевом соке, и его корочка настолько пропитывается, что ее рекомендуют удалять перед тем, как подавать сыр к столу. Сыр пахнет влажным (если не сказать протухшим) сеном и тяжелыми нотками увядающих цветов. Его производят неподалеку от Лондона и в основном там же употребляют. Лучше всего есть такой сыр с грушами и ореховыми лепешками.

Серра-да-Эштрела

Это овечий сыр из Португалии. Он готовится с применением чертополоха, что придает его интенсивному запаху растительные нотки. Когда португальцев просят описать аромат их сыра, они говорят что-то похожее на «взмах овечьего хвоста». То есть понятно, где источники этого запаха. Тем не менее сыр хорошо идет под белое португальское и овощи-гриль.

Мюнстер

Как и Эпуас, этот сыр производится из коровьего молока и выдерживается в вине в пещерах с очень высоким уровнем влажности. Мюнстер делают в Эльзасе, что недалеко от границы Франции с Германией. Если этот сыр лежит в холодильнике, то практически не пахнет и имеет вкус поджаренного зерна. Но стоит достать его из холодного места, как начинает расцветать запах. Его характеризуют как смесь немытых потных подмышек и давно нестиранных носков. Есть такой сыр лучше в сочетании с пряным мясом. Тогда запах можно будет хоть как-то терпеть.

Валдеон

Это сыр из коровьего молока, который традиционно во время вызревания заворачивают в листья дуба и сикомора. В таком виде он проводит от двух до трех месяцев, набираясь своего неповторимого запаха за счет выделяющейся влаги и разлагающихся под ее воздействием листьев. Запах, исходящий от этого сыра, хоть и не напоминает животное тление, но достаточно ужасен, чтобы, почувствовав один раз, больше не захотеть к нему приближаться. Тем не менее вкус Валдеона выше всяких похвал и его отлично оттеняют миндаль и медовый хлеб.