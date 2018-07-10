37 аксессуаров и приборов для приготовления мороженого, льда и прохладительных напитков

Предметы для приготовление мороженого

Прибор Nostalgia для получения десерта слаш (от 5 тыс. руб.). Фото: Smart

Стакан для приготовления «мокрого снега». Фото: Chill Factor

Стаканы для приготовления «мокрого снега». Фото: Chill Factor

Стакан для приготовления «мокрого снега». Фото: VonShef

Холодные десерты

Фруктовый лёд. Рецепт прост: наполнить ёмкости для приготовления соком и убрать в отсек для льда. Особенно удобны наборы с разными формами, благодаря которым каждому члену семьи достаётся «персонаж» с любимым вкусом. Пломбир. Для получения мягкого мороженого потребуется взбить сливки с другими ингредиентами до состояния крема, переложить смесь в контейнер, накрыть плёнкой и заморозить. Снег. Слаш — замороженное лакомство, имеющее консистенцию мокрого снега. Для создания этого рыхлого десерта используют гранитор или специальные стаканы, которые хранят в морозилке. Рецепт слаша: замороженный слаш-мейкер наполнить ягодами, соком или содовой и сдавливать стакан руками, пока жидкость не кристаллизуется

Формы для мороженого

Форма для фруктового льда Чосигт (79 руб.). Фото: ИКЕА

Фото: Lékué

Набор из четырёх штабелируемых форм сэкономит место в морозильнике (от 2 тыс. руб.). Фото: Marks & Spencer

Форма для мороженого Lollypop Men (700 руб.). Фото: Mustard

Силиконовая форма для мороженого Ice Lolly в виде грузовика (1590 руб.). Фото: Suck UK Набор для приготовления фруктового льда на палочке (4990 руб.). Фото: Zoku

Набор для декора мороженого Social Media Kit (1450 руб.). Фото: Zoku

Форма Bunny Ice для замораживания фруктового сока (600 руб.). Фото: Zoku

Форма Frog для замораживания фруктового сока (600 руб.). Фото: Zoku

Аксессуары для сервировки мороженого

Аксессуары для сервировки «Фламинго». Фото: Luck & Luck

Тарелки для сервировки мороженого Cornetto (420 руб.). Фото: Koziol

Сервировочный рожок Sundae (300 руб.). Фото: Marks & Spencer

Длинная ложка (720 руб.). Фото: Sabre

Формы для льда

Форма Abominable Ice Men (600 руб.). Фото: Fred & Friends

Форма для льда (500 руб.). Фото: Rex London

Форма для льда Coolamari (520 руб.). Фото: Fred & Friends

Набор ёмкостей для создания 12 рюмок изо льда (700 руб.). Фото: Hautelook

Пакет для кубиков льда Исига (69 руб.). Фото: ИКЕА

Одиночные формы для льда. Фото: Primark

Ёмкость для льда Cactus (1500 руб.). Фото: SunnyLife

Аксессуары для охлаждения напитков

Графин-декантер для вина с охлаждающей подставкой (7200 руб.). Фото: Eva Solo

Пробка-сосулька для охлаждения вина (1990 руб.). Фото: Corkcicle

Охлаждающий чехол StayCool для бутылки вина (2390 руб.). Фото: Eva Solo

Переносной кулер Picnic (3 тыс. руб.). Фото: Menu

Ведёрко Banana Palm (3 тыс. руб.). Фото: SunnyLife

Теплоизолирующая «рубашка» для жестяных банок. Фото: Flying Tiger

Сумка-кулер для бутылки (300 руб.). Фото: Flying Tiger

Хранитель для льда и кусочков фруктов Igloo (3450 руб.). Фото: XD Design

Ведёрко Rondo для одновременного охлаждения до десяти бутылок (17 тыс. руб.). Фото: XLBoom

Удобное ведро для льда — неотъемлемый атрибут сервировки летнего стола. С его помощью напитки дольше остаются холодными.

Аксессуары для подачи напитков

Фото: John Lewis

Стеклянные палочки для размешивания (от 1300 руб.). Фото: John Lewis

Кувшин (от 3500 руб.). Фото: LSA Набор форм Shooter для ледяных рюмок (1250 руб.). Фото: Zoku

Освежающие напитки

Коктейли со льдом. Самый быстрый способ охладить напиток — добавить в него лёд. А благодаря нестандартным силиконовым формам можно с удивлением обнаружить в бокале самые разнообразные ледяные фигурки. Ледяные шоты. С помощью гибких форм получаются не только кубики льда, но и маленькие ледяные рюмки. В воду для замораживания рекомендуют сразу добавить мяту или кусочки фруктов. Прохладный нектар. Вкусовой букет белого вина раскрывается, если подавать его охлаждённым. Например, в специальном кулере, который будет поддерживать нужную температуру в течение 1–2 ч.