Актуальный вопрос: как подготовить кожу к отпуску

Возможно, в этом отпуске вы отправитесь на север и еще не скоро увидете купальник. Но большинство из нас планируют путешествие к морю и солнцу. Тут-то и кроется коварство — желание получить и надолго сохранить красивый ровный бронзовый загар иногда оборачивается не самым приятным результатом. Чтобы кожа оправдала ваши ожидания лучше предварительно, желательно за 3-4 недели до отпуска, подготовить ее к солнцу и морю. Как это сделать, расскажет Карен Акопян , врач-дерматовенеролог КДЦ МЕДСИ на Белорусской.

Начнем с вкусненького

За 2-3 недели до отпуска начните употреблять в пищу больше овощей, фруктов, рыбы, молочных и морепродуктов, зеленого чая.

Полезный список:

— БАДы и поливитаминные комплексы, содержащие витамин А, С (предотвращает фотостарение кожи), В6 и В12, РР;

— морковный сок (для более долгого сохранения загара), персики, манго;

— белковые продукты;

— питьевая вода до 1,5-2х литра (во избежание обезвоживания и сухости кожи);

— природные иммуностимуляторы (отвар шиповника, морсы из боярышника, клюквы и малины).

То, что надо для Кожи

А теперь пройдемся по полезному списку, который поможет улучшить состояние кожи:

— контрастный душ;

— бани;

— антиперспиранты с минералами и бесспиртовые дезодоранты с противовоспалительными компонентами (для предотвращения раздражения кожи);

— за месяц до поездки регулярно увлажняйте кожу (подойдут кремы, лосьоны, гели на основе пантенола, зеленого чая, ромашки, гиалуроновой кислоты, экстракта алоэ; альгинатные и фруктовые маски)

— используйте легкие скрабы для лица и тела для очищения кожи, так как солнце и соленая вода усиливает кератинизацию кожи (простая и действенная комбинация: морская соль + оливковое масло или гель для душа)

— сделайте обертывания и массаж для лифтинга кожи;

— если не знаете, что сделать у косметолога, выбирайте инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализация и биорепарация), мезотерапия (специальные коктейли с витаминами и минералами) за несколько недель до отпуска.

Черный список

А вот что нельзя делать, иначе рискуете обзавестись пигментными пятнами и неровным загаром:

— жесткие пилинги и скрабы (особенно с содержанием гликолевой кислоты);

— отбеливающие процедуры;

— шлифовки;

— лазеро— и фототерапия, лазерная эпиляция, лазерная наноперфорация.

В Помощь

Хотя в обычной жизни злоупотреблять солярием не следует, он может помочь в подготовке к солнечному загару и предотвращении внезапных солнечных ожогов. Искусственный загар перед поездкой на море особенно подходит жителям северных городов, где мало солнца. Рекомендуется 5-7 процедур по несколько минут (не более 10). Но не увлекайтесь, а лучше проигнорируйте этот совет.

Для акклиматизации кожи самых светлых и чувствительных типов подойдут автозагар или автобронзат. Отражая солнечный свет, в первые дни отпуска они защитят чувствительную кожу от агрессивного ультрафиолета.

Не забудьте про солнцезащитные средства с защитой от лучей UVA— UVB типов для избежания аллергических реакций. Чем светлее кожа, тем выше должен быть SPF. Еще советуем положить в чемодан и активно использовать BB и CC кремы с SPF — это идеальные тональные средства. Кстати, не стоит забывать о помадах с SPF.