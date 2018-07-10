Картофельные оладьи: 4 потрясающих рецепта

Оладьи из картофеля — вкусное, простое и универсальное блюдо. Они подходят и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Эти 4 несложных и прекрасных рецепта заставят вас в этом убедиться и заодно обогатят ваши кулинарные навыки.

Картофельные рёшти

Рёшти — это швейцарские картофельные оладьи, картофель для которых трут на крупной терке, хорошо отжимают и жарят всегда без добавления муки. Как от американских хашбраунов, так и от русских драников отличаются прежде всего своей текстурой и немного методом приготовления. Рёшти прекрасно сочетаются с хрустящим беконом и яичницей.

Ингредиенты. 4 средних клубня картофеля, 1 яйцо, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Рецепт. Итак, сперва нужно почистить картофель и натереть его на крупной терке, затем выложить в сито и хорошо отжать. Переложив картофель в миску, добавьте туда яйцо, соль и перец по вкусу, после хорошо перемешайте. В большой сковороде разогрейте растительное масло и выложите порциями картофельное тесто. Уменьшите огонь до минимума и жарьте до тех пор, пока верх хорошо не подрумянится. Переверните на другую сторону и жарьте до готовности.

Bubble and squeak

Замысловатое название этого блюда переводится с английского как «бульканье и свист» — именно эти звуки издают его основные ингредиенты во время готовки. Это традиционное английское блюдо было очень популярным во времена Второй мировой войны и готовилось из всего, что оставалось в холодильнике: картошки, капусты, гороха, грибов, моркови, брюссельской капусты и других ингредиентов. Сегодня под «Bubble and squeak» обычно подразумевается хрустящая смесь картофельного пюре и овощей (чаще всего капусты), которые мелко режутся и обжариваются с ним на сковороде до полной готовности.

Ингредиенты. 4 средних картофелины, четверть кочана капусты, молоко, сливочное масло, 1 средняя луковица, соль, перец, оливковое масло.

Рецепт. Пока варится картофель, нашинкуйте капусту и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Сделайте не слишком воздушное и мягкое пюре и смешайте его с капустой и луком. Слепленные из получившейся смеси оладьи обжаривайте на сковороде по 10 минут с каждой стороны.

Картофельные латкес

Латкес — это традиционное ханукальное блюдо. Среди историков кулинарии существует легенда, что первые латкес, поджаренные еще до нашей эры, были совсем не из картофеля, который привезли в Европу гораздо позже, а из натертого соленого сыра или из лука-порея. Сегодня же они готовятся из сырого натертого картофеля, а главная ритутальная составляющая этого еврейского блюда — чистейшее оливковое масло, на котором его жарят. Масло обязательно должно быть первого холодного отжима, и его необходимо хорошо разогреть, чтобы эти ханукальные оладьи хрустели.

Ингредиенты. 4—5 картофелин среднего размера, 1 средняя луковица, 2 яйца, четверть столовой ложки соли, полстакана муки, 4—5 столовых ложек оливкового масла.

Рецепт. Сырой очищенный картофель натрите на мелкой терке и, самое главное, очень хорошо отожмите. Затем добавьте натертый лук, соль, яйца, муку (в идеале — муку из мацы) и хорошо все перемешайте. Налейте на сковороду оливковое масло и сильно его разогрейте. После этого зачерпывайте столовой ложкой приготовленную массу и выкладывайте ее в кипящее масло. Быстро обжарив одну сторону латкес до золотисто-коричневого цвета, переворачивайте на другую. Подают латкес со сметаной, йогуртом или яблочно-клюквенным соусом.

Картофель Дарфен

Картофель Дарфен — французский вариант натертой и обжаренной картошки — назван в честь повара по фамилии Дарфен, который первым его приготовил во Франции. Французы нередко зовут это блюдо «картофельным ковриком», возможно, потому что такой способ приготовления картофеля все же заимствован от швейцарских рёшти. Большинство оладий и блинов из натертого картофеля все-таки сходны по способу приготовления. Единственное, пожалуй, отличие Дарфена от латкес, рёшти и хашбраунов в том, что картофель здесь не отжимается, что дает поджаренную корочку и кремовую текстуру.

Ингредиенты. 1 крупная картофелина, половина маленькой луковицы, соль, черный молотый перец, сливочное масло для жарки (или смесь оливкового и сливочного).

Рецепт. Сырой картофель и лук натрите на крупной терке, добавьте соль и перец, перемешайте, выложите на хорошо разогретую с маслом сковороду, разровняйте лопаткой и слегка придавите. Готовится одна сторона Дарфена на среднем огне примерно 5 минут, после чего лепешку нужно перевернуть и готовить еще 5 минут пока она не подрумянится с другой стороны.