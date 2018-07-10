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Костромские охотники скоро начнут выслеживать медведей
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Костромские охотники скоро начнут выслеживать медведей 

k1news.ru 48 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромским охотникам предлагают оформить охотничьи билеты, которые позволят им добыть этим летом медведя. Охота на хищника стартует 1 августа, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Оформить разрешительный документ можно на портале Госуслуг, так что получение охотничьего билета не займет много времени.
Отметим, что из медвежатины можно приготовить множество вкусных блюд. По вкусу она напоминает курицу или свинину, но жира в ней больше, чем в свинине. Вкус зависит от того, чем питался медведь, какого он был возраста.
Медвежатину можно тушить и подавать с картофельным гарниром, или варить и употреблять с различными соусами.
У медвежатины низкое содержание натрия, она богата белками, витаминами группы В, цинком и железом.
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