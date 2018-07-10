Собаки и еда: как мы вредим нашим любимцам

Любовь к питомцам — это не только веселые игры и приятное совместное времяпрепровождение, но и ответственная забота. Ограничение собак или кошек в том, что им может очень нравиться, но при этом является угрозой для здоровья, — это важно, и именно так проявляется любовь. Она не в том, чтобы поддаваться любой провокации хитрого животного и давать кусочки еды, которые могут ему навредить. Мы уже неоднократно рассказывали и объясняли, почему собакам и кошкам недопустимо давать еду со стола хозяев, как это вредит животным и чем может закончиться. Ветеринарный врач, эксперт по питанию Дмитрий Челночников в разделах «Питание собак» и «Питание кошек» подробно объясняет, как и чем можно и нужно кормить домашних животных и почему именно так, а не как-то иначе. К сожалению, многие владельцы, даже зная все это, не могут устоять перед просящими взглядами своих любимцев и угощают их вредными продуктами. Поэтому мы решили еще раз напомнить вам, чем это опасно.

Сладкая «запрещенка»

На календаре практически середина лета. В жаркую солнечную погоду многие с удовольствием едят мороженое, ведь холодное и сладкое лакомство дает кратковременное ощущение свежести. Собакам жару переносить тяжелее, они не могут потеть, и потому шанс получить тепловой удар выше, чем у человека. Тем не менее ни в коем случае нельзя давать собаке мороженое. Это важно, и об этом должен помнить любой заботливый хозяин, который дорожит здоровьем питомца.

Мороженое таит в себе две опасности. Во-первых, собаки не способны нормально перерабатывать лактозу (молочный сахар), и потому им в принципе нельзя давать никакой молочной продукции, в том числе и сливочное мороженое. Во-вторых, помните, что еще более опасный враг всех собак — шоколад. Его употребление может привести даже к гибели животного.

У собаки, которой дали что-то с содержанием молока, может начаться очень серьезная и болезненная диарея, а у некоторых — даже аллергическая реакция и зуд. Лучший способ избежать этого — просто не давать животному запрещенную еду.

Жареная «запрещенка»

Летом многие обожают проводить время на природе или на даче, устраивать пикники и готовить мясо на открытом огне. Однако, пока вы наслаждаетесь жареным мясом и ужином на свежем воздухе, внимательно следите, чтобы питомец не утащил со стола (или не получил из «заботливых» рук) мясо, которое ему, безусловно, очень хочется попробовать. Специи и маринады очень плохо влияют на пищеварительную систему собак, а свинину в том виде, в каком ее употребляют люди, животным нельзя есть еще и потому, что это большая нагрузка на печень и поджелудочную железу.

Кстати, сырое мясо собакам тоже запрещено. Зачастую в необработанном мясе содержатся опасные бактерии, способные спровоцировать серьезное пищевое отравление и даже привести к смерти собаки.

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Сезонная «запрещенка»

Лето — сезон фруктов и овощей. Не лишним будет напомнить, что собаке нельзя давать:

Виноград и изюм, так как они способны спровоцировать почечную недостаточность;

Яблоки, а точнее некоторые их части — семена, сердцевину и черенок. В них содержится цианид, который при большой концентрации может привести к смерти животного;

Авокадо, так как оно содержит токсичное для животных вещество — персин;

Лук и чеснок, которые в любом виде опасны для собак, так как разрушают красные кровяные клетки и провоцируют анемию;

Помидоры, особенно зеленые. Согласно последним исследованиям, в них содержится опасный для собак соланин;

Орехи макадамии, потому что и они токсичны для собак. Всего 6 орешков могут убить животное.

Самое главное правило в выборе рациона для собаки — не давать ей еду, в безопасности которой вы не уверены: иногда именно такие сомнения и осторожность могут сохранить животному жизнь. Берегите своих питомцев!

Фотографии: Коллекция/ iStock