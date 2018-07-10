Почему не нужно выбрасывать листья клубники и кожуру лука

Не выбрасывайте листья клубники, когда вы перебираете эти ягоды. Эксперты подчеркивают, что они очень полезны для здоровья. Довольно часто мы избавляемся от наиболее ценных частей фруктов и овощей в процессе их подготовки к употреблению в пищу. К примеру, перебирая ягоды клубники, мы отрываем от них верхушки с зелёными листиками. Но они содержат огромное количество антиоксидантов под названием эллагитанины, которые очень полезны для здоровья сосудов и нормального артериального давления. Листики клубники также облегчают боль при артрите, поскольку содержат кофейную кислоту, обладающую противовоспалительным воздействием. Так что не выбрасывайте эти листики, когда перебираете ягоды, а вместо этого положите их в горячую воду, чтобы заварить чай. Также не следует избавляться от луковой кожуры, что мы постоянно делаем. Конечно, ее не стоит употреблять в пищу, но это кожура может использоваться для хранения разного рода продуктов питания, поскольку она усиливает содержание в них нутриентов и ароматов. Луковая кожура насыщена пигментом кверцетином, который не уничтожается при кипячении. Кверцетин обладает противовоспалительным воздействием, он борется с симптомами жара и даже гипертонии у людей с лишним весом. Не нужно выбрасывать жесткую кожуру ананаса, измельчите ее ножом до самых мелких кусочков и добавляйте в салаты. Эта кожура съедобна, она содержит растворяющий белок фермент под названием бромелайн. Он очень полезен для стабилизации процессов пищеварения, фермент обладает противовоспалительной активностью, он способствует восстановлению тканей и сухожилий. Наконец, эксперты советуют не выбрасывать внешние листья капусты. Их тоже следует измельчить и засушить. В этих внешних листьях, к слову, каротиноидов в 50 раз больше, чем в других слоях капусты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)