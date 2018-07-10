Недостаток и источник витамина В3

Фото: PixnioНедостаток и источник витамина В3Витамин В3, также известный как ниацин, является одним из восьми витаминов группы В. Витамин В3 также известен как витамин РР, никотинамид и никотиновая кислота. Он преобразует пищу, которую мы едим, в энергию. Витамин помогает организму использовать белки и жиры и сохраняет кожу, волосы и нервную систему здоровыми. Он также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку его используют для лечения высокого уровня холестерина. Существуют свидетельства того, что этот витамин может снизить артериальное давление, так как является сосудорасширяющим средством.

Дефицит витамина В3 Ниацин не сохраняется в организме, и его нужно потреблять ежедневно.

Дефицит витамина В3 встречается редко. Чрезмерное потребление алкоголя является основной причиной недостатка витамина B3. Дефицит витамина также бывает у пациентов с нервной анорексией или после бариатрической хирургии. Люди с дефицитом витамина B3 могут испытывать пеллагру. Особенности пеллагры включают проблемы с кожей, деменцию и диарею. Заболевание может быть фатальным.

Применение В3 в медицине

Высокие дозы витамина В3 используют для контроля холестерина.

Некоторые исследования показали, что ниацин может помочь замедлить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, диабета, остеоартрита, катаракты, болезни Альцгеймера и различных кожных заболеваний.

Побочное действия витамина В3 Высокие дозы витамина B3 могут вызывать побочные эффекты, включая покрасневшую или зудящую кожу, тошноту, рвоту и запор. Он также может повысить уровень глюкозы у людей с диабетом. Витамин В3 может привести к повышению уровня ферментов печени, и это увеличивает риск повреждения печени.

Рекомендуемая доза витамина В3 Рекомендуемая доза витамина В3 составляет 20 мг в день.

Источники витамина В3 Продукты, которые являются хорошими источниками витамина B3:

мясо говядины и баранины;

печень, сердце и почки;

курица;

рыба, такая как анчоусы, тунец и лосось;

хлеб из цельной пшеницы, обогащенные макароны и крупы;

бобы;

сыр и молоко;

яйца;

листовые овощи;

грибы;

орехи и семена подсолнечника;

дрожжи.

Пеллагра

Заболевание, которое может вызвать витамин В3 — пеллагра. Некоторые продукты, такие как сухие завтраки, обогащены ниацином.

В странах, где кукуруза и рис являются основным источником питания, пеллагра является проблемой общественного здравоохранения. Кукуруза и рис имеют низкий уровень витамина B. В 1914 году Служба общественного здравоохранения США попросила Джозефа Голдбергера (Joseph Goldberger) отправиться на юг США, чтобы выявить причины распространения пеллагры. Доктор Голдбергер осматривал тюрьмы, психиатрические больницы и детские дома. Он обнаружил, что показатели пеллагры среди детей, заключенных и пациентов были значительно выше, чем среди персонала, и пришел к выводу, что пеллагра не является инфекционным заболеванием, а вероятно, связана с диетой.

Когда пивные дрожжи стали добавлять в рацион людей, все признаки и симптомы пеллагры исчезли. В 1937 году ученые обнаружили, что ниацин может предотвратить и вылечить пеллагру.