«Росконтроль» определил лучший и худший зефир в шоколаде

Шоколадом в этом продукте, как правило, и не пахнет, утверждают эксперты Общества защиты потребителей. Для проверки качества зефира в шоколаде «Росконтролем» были отправлены в лабораторию 6 самых популярных у россиян марок продукции — «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полет», «Тверской кондитер». Итоги этой проверки не слишком оптимистичны — выяснилось, что только один образец зефира в шоколаде, в сущности, действительно может так называться, поскольку в основном это лакомство содержит вовсе не шоколад. «Оценив жирно-кислотный состав глазури, мы пришли к неутешительному выводу. Шоколадной имеет право называться глазурь только одного зефира — „Шармэль“. Все остальные зефиры покрыты кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао», — сообщила главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова. По словам Аркатовой, производители часто не скрывают отсутствия шоколада в своем зефире — например, на упаковке может указываться «в кондитерской глазури». В этом случае нешоколадность изделия нарушением не считается. Но при тестировании выяснилось, что изготовитель зефира «Сладкие истории» назвал свой товар «Зефир в шоколадной глазури», что не соответствует действительности. Говоря о самой зефирной массе, Ирина Аркатова отметила, что самой нежной текстурой обладают «Шармэль» и «Полет». Но в целом все образцы вписались в нормативы по показателям плотности и влажности зефиров. В том, что касается доли фруктового сырья в зефире, эксперт заявила: самым фруктовым можно назвать «Полет», зефиры «Лянеж» и «Сладкие истории» немного недотянули до норматива.

«Только один зефир действительно в шоколаде -«Шармэль». Еще один, «Сладкие истории», мы поместили в черный список за обман покупателей. Зефир «Полет» внесен в список товаров с замечаниями за недостоверную информацию о составе. Все остальные образцы рекомендованы к покупке», — резюмировали в итоге в «Росконтроле».

Напомним, что зефир является предпочтительным лакомством в сравнении с десертами, содержащими помимо сахара еще и жир. Калорийность зефира ниже чем у пирожных, и при этом в нем содержится много железа и фосфора, а так же белков, которые служат строительным материалом для мышечной ткани. Ранее МедикФорум писал о том, какой продукт увеличивает риск заболеваемости раком у женщин.