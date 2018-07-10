Ещё
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие сладости провоцируют серьезные недуги 

Рамблер 1 час назад
То, что сладости вредят здоровью, знают все. Но, даже зная о бесполезности десертов, мало кто откажется побаловать себя. Между тем, некоторые сладости угрожают не только обычным недомоганием, но и серьёзными недугами.
1. Яркие сладости для детей, которые продаются повсеместно, содержат не только провоцирующий проблемы с печенью и диабет сахар. В них также обнаруживают химические компоненты, которые получают из нефти.
2. В производстве популярных кукурузных чипсов применяют краситель, которые придаёт кусочкам нарядный цвет и сырный привкус, тоже создают из нефти. Кроме того, в чипсы добавляют усилители вкуса, которые сложно назвать безвредными.
3. Некоторые виды популярных бисквитных десертов буквально напичканы консервантами и красителями. Эти добавки способствуют возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе рака желудка.
4. Одна из самых опасных сладостей — жевательный мармелад. Для придания фруктового вкуса в него добавляют эритрозин. Доказано, что эритрозин провоцирует появление опухолей щитовидной железы.
5. Драже M&M’s любят не только дети, но и родители. Несмотря на то, что конфеты позиционируются как шоколадные, в них куда больше химических ингредиентов, чем шоколада.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение