Какие сладости провоцируют серьезные недуги

То, что сладости вредят здоровью, знают все. Но, даже зная о бесполезности десертов, мало кто откажется побаловать себя. Между тем, некоторые сладости угрожают не только обычным недомоганием, но и серьёзными недугами.

1. Яркие сладости для детей, которые продаются повсеместно, содержат не только провоцирующий проблемы с печенью и диабет сахар. В них также обнаруживают химические компоненты, которые получают из нефти.

2. В производстве популярных кукурузных чипсов применяют краситель, которые придаёт кусочкам нарядный цвет и сырный привкус, тоже создают из нефти. Кроме того, в чипсы добавляют усилители вкуса, которые сложно назвать безвредными.

3. Некоторые виды популярных бисквитных десертов буквально напичканы консервантами и красителями. Эти добавки способствуют возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе рака желудка.

4. Одна из самых опасных сладостей — жевательный мармелад. Для придания фруктового вкуса в него добавляют эритрозин. Доказано, что эритрозин провоцирует появление опухолей щитовидной железы.

5. Драже M&M’s любят не только дети, но и родители. Несмотря на то, что конфеты позиционируются как шоколадные, в них куда больше химических ингредиентов, чем шоколада.