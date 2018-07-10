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Польза от поедания жуков не меньше, чем от говядины!
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Польза от поедания жуков не меньше, чем от говядины! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Не считая того, что себестоимость килограмма жуков меньше, чем коровьего мяса, они, оказывается, ещё и более полезны.
В результатах исследования, опубликованных в Европейском журнале клинического питания, утверждается, что употребление в пищу насекомых является более перспективным вариантом получения необходимого организму количества питательных веществ, чем поедание говядины или свинины.
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Исследователи проверяли питательность по двум шкалам — модели Офкома, основанной на калорийности и содержании натрия, сахара и насыщенных жиров в 100 граммах продукта, и по ещё одной методике, учитывающей наличие витаминов и минералов. Первый способ сравнения показал, что особой разницы между говядиной и мясом насекомых нет. Второй привёл к неожиданным результатам: благодаря большему количеству полезных веществ насекомые и их личинки подходят человеку больше, чем мясо кур, коров и других сельскохозяйственных животных.
Защитники теории насекомоедения утверждают, что человечество могут спасти именно такие методы. Употребление в пищу жуков поможет миру избавиться от голода и получить каждому то количество белков и витаминов, которое необходимо для нормального уровня жизни, пишет 365news.biz.
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