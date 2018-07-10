Россиянам рекомендовали присмотреться к продавцам овощей 

Роспотребнадзор дал покупателям овощей и фруктов несколько полезных рекомендаций. В первую очередь, россиянам советуют обращать внимание на продавцов, отмечается на сайте ведомства. Отмечается, что он должен неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, его одежда должна быть чистой и опрятной, также у него должен присутствовать нагрудный фирменный знак организации и пометка с ФИО продавца.
Газета. ру подчёркивает, что приобретать овощи, фрукты и ягоды необходимо только в отведённых для торговли местах. Приобретая товар, необходимо оценивать его внешний вид, запах и консистенцию.