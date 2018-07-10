Сухофрукты: польза или вред?

Польза сухофруктов для здоровья

Большинство людей воспринимают сухофрукты исключительно как полезный и натуральный продукт — многие верят, что сухофрукты не только допустимы на диете, но даже могут помочь похудению. При этом вопрос содержания пестицидов и консервантов обычного покупателя совершенно не интересует — он стремится лишь купить изюм или финики по максимально низкой цене.

Однако из-за покрытия сахарным сиропом большинство сухофруктов правильнее считать конфетами, а в силу особенностей промышленного производства количество витаминов и минералов в них весьма невелико. Качественные сухофрукты при этом стоят дорого и всегда маркированы «био» — купить такой продукт случайно на обычном рынке или в супермаркете невозможно.

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Как делают сухофрукты?

Традиционным методом изготовления сухофруктов является сушка на солнце, однако в промышленных масштабах используются более производительные (и быстрые) методы. Чаще всего процесс удаления воды из фруктов осуществляется в герметичных камерах-дегидраторах, сушка в которых реализована потоками воздуха от 30 до 70°C или инфракрасным излучением.

Таким образом изготавливают «классические» сухофрукты — изюм, курагу, инжир, финики и чернослив. Прочие фрукты (ананасы, манго, киви, папайя, имбирь, клубника и прочие ягоды) при сушке полностью теряют форму, поэтому они вовсе не сушатся, а карамелизируются в сахарном сиропе. Важно упомянуть, что «разноцветные сухофрукты» содержат до 70-80% чистого сахара.

Действительно ли сухофрукты полезны?

Даже если сухофрукты были изготовлены методом бережной сушки на солнце, а сырьем для них выступили лучшие абрикосы, виноград или фиги, то в них все равно содержится существенное количество простых углеводов и лишь незначительное количество витаминов и микроминералов. Говоря о витаминах, важно упомянуть, что при сушке витамин С практически улетучивается.

К примеру, в 100 г изюма содержится не более 5% дневной нормы витаминов С, К и B6, а также 20% суточной нормы калия, 15% нормы меди, 15% марганца, 10% железа и 5% кальция — при суммарной калорийности в 300 ккал и общем содержании 80 г углеводов (60 г из которых являются чистым сахаром). Другими словами — сухофрукты правильнее считать сладостью.

Таблица содержания сахара в сухофруктах:

Вид сухофруктов

Исходное сырье

Содержание углеводов на 100 г Содержание сахара на 100 г Виноград

75-80 г 55-65 г Финики

Финики

70-75 г 50-65 г Курага (урюк)

Абрикос

60-65 г 45-50 г Инжир

60-65 г 45-50 г Чернослив

Слива

60-65 г 45-50 г Польза чернослива для пищеварения

Положительное влияние сухофруктов на здоровье обуславливается вовсе не витаминами, минералами или углеводами в их составе — пользу несут фитонутриенты, имеющиеся в исходных фруктах. В большинстве случаев эти соединения относятся к категории «антиоксиданты», а значит, помогают организму повышать иммунитет и бороться с различными воспалениями.

В свою очередь, чем темнее фрукт, тем большее количество природных антиоксидантов он обычно содержит в своем составе — именно поэтому инжир «полезнее» кураги. Чемпионом по содержанию этих веществ является чернослив, являющийся к тому же достаточно мощным слабительным средством. Двух-трех сушеных слив достаточно, чтобы стимулировать работу кишечника.

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Проблема промышленных сухофруктов

Во-первых, абсолютно все промышленные сухофрукты проходят обработку моющими средствами, парами пестицидов и консервантами. Для продления срока хранения и придания «приятного» жёлтого цвета изюм и курага, продаваемые в обычных супермаркетах, всегда обработаны диоксидом серы (добавка E220) (1) — от природы изюм имеет темно-коричневый, а вовсе не золотой, цвет.

Во-вторых, фиги и бананы (ровно как фисташки, арахис и прочие орехи) чаще всего сперва обжариваются в дешевых растительных маслах, затем обрабатываются фенолами для сохранения цвета. В третьих, вышеупомянутые разноцветные сухофрукты из экзотических фруктов — это скорее сахарные конфеты со вкусом манго или киви, а вовсе не полноценные сухофрукты.

Химические добавки в сухофруктах

Национальные пищевые стандарты большинства стран (включая российские ГОСТы) требуют химической обработки сухофруктов, поскольку лишь это позволит убить опасные бактерии и повысить срок хранения до нескольких месяцев. Например, курага и инжир обязаны обрабатываться раствором серной кислоты, а виноград — вымачиваться в щелочи.

В теории, концентрации данных химических веществ строго оговорены законодательством, а дозировки однозначно безопасны для здоровья человека. Однако покупая дешевые сухофрукты «на вес», вы даже не знаете, в какой стране эти сухофрукты были произведены, не говоря уже о том, соблюдались ли требуемые нормы неназванным производителем.

Как выбирать сухофрукты?

С другой стороны, сухофрукты — это отличный вариант калорийного перекуса после силовой тренировки для закрытия углеводного окна. Главное — покупать продукцию высокого качества и употреблять исключительно «классические» сухофрукты (изюм, инжир, финики), а не карамелизированные манго или обжаренные в непонятном растительном масле бананы.

При выборе качественных сухофруктов обращайте внимание на наличие знака «биопродукция», используемого в Европейском Союзе . Наличие подобной маркировки гарантирует, что при производстве использовались лишь натуральные процессы, а уровень обработки сухофруктов химией был сведен к минимуму. Кроме этого, доверяйте лишь известным вам производителям.

Подавляющая масса сухофруктов — это скорее засахаренные до состояния конфет фрукты («цукаты»), чем полезные для здоровья источники витаминов и минералов. Даже если вы употребляете в пищу исключительно качественные био-сухофрукты, вы должны помнить, что они более чем на 50-60% состоят из простых углеводов.

Source: FitSeven