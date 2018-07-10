О пользе макарон для похудения

Макароны — одно из тех блюд, вокруг которых идёт вечный спор о пользе или вреде. Одни считают, что продукт является слишком калорийным и ни в коем случае не подходит для диетического питания, направленного на похудение. Другие, напротив, уверяют, что макароны — это источник углеводов, которые нужны организму. На самом же деле с макаронами всё не так сложно: чтобы они были полезными для здоровья и фигуры, достаточно лишь выбрать правильный продукт и не злоупотреблять им.

Состав макарон

В 100 граммах качественного приготовленного продукта, сделанного из муки твёрдых сортов пшеницы, содержатся 160 килокалорий. Если речь идёт о сухом продукте, то на 100 граммов приходится порядка 350 килокалорий. Калорийность всегда указана на упаковке. Приблизительно на 75 процентов такие макароны состоят из углеводов (сложные сахариды природного типа), а на 10 процентов — из белков. Также в макаронах есть следующие полезные элементы:

Витамины группы B, H, E, РР;

Кальций;

Магний;

Цинк;

Калий;

Аминокислота триптофан;

Фосфор;

Медь;

Железо;

Марганец.

Макароны, вопреки устоявшемуся мнению, крайне полезны, если выполнены из твёрдых сортов пшеницы. Их рекомендуют есть людям, которые следят за весом, так как в составе макарон содержатся именно сложные углеводы. Они не увеличивают уровень глюкозы и медленно усваиваются, обеспечивая чувство сытости на долгое время.

Калорийность готового блюда

Калорийность готовых макарон намного выше, чем в сухом виде. Редко кто ест макароны без каких-либо добавок. Люди любят поливать макароны различными соусами, посыпать тёртым сыром, добавлять мясо, грибы и так далее. Поэтому калорийность блюда существенно повышается. Если вы следите за своим весом, то нужно учитывать каждый грамм добавленного продукта, иначе пищевая ценность может быть выше, что навредит талии. В таком случае бессмысленно винить именно макароны в том, что вы прибавляете в весе — виноваты именно добавки и общий калораж блюда. Для примера сравним калорийность разных видов макарон. Предположим, мы берём 100 граммов готового продукта. Это порядка 160 калорий. Всё, точка. А вот многие россияне любят готовить макароны по-флотски, с фаршем. Рубленое мясо обжаривают с луком и маслом на сковороде, после чего смешивают с макаронами. Такая паста будет содержать порядка 300 килокалорий на 100 граммов. Если ваша порция больше этого веса, то и калорийность блюда существенно возрастает.

Польза макарон

Макароны являются источником полезным свойств благодаря своему составу, о котором рассказывалось выше. Сложные углеводы не позволяют уровню глюкозы в крови подниматься, поэтому их можно есть и худеющим, и диабетикам. Чувство сытости они дарят на очень продолжительное время, поэтому многие спортсмены любят употреблять это блюдо. Правда, надо сказать, что польза макарон может быть только в тех, что изготовлены из твёрдых сортов пшеницы. В таком блюде много полезных минералом и витаминов, которые помогают зарядиться энергией и бодростью, увеличить работоспособность и настроение. Пасту не только можно, но и нужно включать в рацион каждому человеку. Отдельные вопросы потребление макарон вызывают у людей, пытающихся похудеть. Диетологи давно доказали, что макароны и похудение могут идти рука об руку, так как высококачественный продукт благотворно сказывается на работе всего организма. Если вы не будете есть пасту с огромным количеством жиров (в виде масла, мяса и разных соусов), то вредного в таком блюде нет ничего. Приготовленная паста с сыром на итальянский манер будет отличным обедом или ужином, при этом приблизит вас на шаг к мечте обрести здоровое и стройное тело.

Как выбрать макароны худеющим

Какие именно макароны стоит выбрать, если вы заботитесь о фигуре и собираетесь похудеть? Во-первых, это должен быть продукт, на 100% состоящий из цельнозерновой муки. В 200 граммах таких макарон содержится порядка 176 ккал. Внимательно читайте маркировку изделия — макароны на первого сорта навредят фигуре. Что касается правильных макарон, то, по словам диетологов, их можно употреблять в пищу хоть каждый день. Главное, чтобы добавки к ним были полезными и не перечёркивали все достоинства макарон из цельнозерновой муки. Польза и вред макарон напрямую связаны с сортом пшеницы, из которой они приготовлены. Обычная мука не представляет пользы для человеческого организма, а вред их будет очевиден для каждого. Гликемический индекс вырастает существенно, что очень опасно для диабетиков. Полезные продукты ярко-жёлтого цвета, без белых вкраплений. На ощупь такие макароны гладкие, прочные — эти свойства им придаёт большое количество протеинов. На пачке обычно указывают маркировку «группа А» или 1 класс. Лапша не будет развариваться и слипаться во время приготовления. Блюдо следует употреблять небольшими порциями, а также отказаться от жирных соусов. Полезно добавить к макаронам куриную грудку, морепродукты или фасоль. После 18:00 это блюдо лучше не есть, поскольку поступившая из них энергия может оказаться попросту «неотработанной».

Вред макарон

Вред макарон в первую очередь заключается в чрезмерном их потреблении. Особенно если вы делаете это со сливочным маслом или продуктами животного происхождения, включая котлеты, гуляш, сосиска или колбасу. При соблюдении общих принципов питания никаких проблем при употреблении макарон быть не должно. Поэтому все мифы о вреде макарон навеяны противниками этого продукта и не более. Паста — такой продукт, который дарит насыщение не сразу. Поэтому любой человек может не заметить, как он уже насытился ими. Из-за этого многие не замечают, что переели, а значит, навредили своему организму, особенно в плане похудения. Чтобы не свести на «нет» всю пользу макарон, нужно прислушиваться к своему организму, когда он вам говорит: «Стоп». К тому же надо помнить, что если вы худеете с макаронами, то вес не будет улетучиваться каждый день. Да, он будет уходить, но крайне медленно — не более трёх килограммов за месяц. Будьте внимательнее к тому, что вы едите, придерживайтесь сбалансированной диеты (даже с макаронами!) и тогда сможете обрести тело своей мечты.