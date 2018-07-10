Ещё
Как сделать пирог с сыром и яйцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать пирог с сыром и яйцами 

Steaklovers.ru 28 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
На одной глазунье разнообразие яичных блюд не останавливается — из этого продукта можно сделать множество самых разных пирогов. А уж этот рецепт поможет понять, что яйца можно превратить в настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
3 столовые ложки оливкового масла 1 лук, нарезанный 3 больших яйца 3/4 чашки сливок Соль и черный перец по вкусу ½ чашки тертого твердого сыра 1 столовая ложка красного винного уксуса
Приготовление:
Разогрейте духовку. Столовую ложку масла растопите на среднем огне, добавьте лук и обжарьте до мягкости. В средней миске взбейте яйца со сливками. Добавьте соль, сыр и специи. Вылейте в заранее подготовленную форму и запекайте около 40 минут.
Steaklovers.ru: последние новости
Картофельные оладьи: 4 потрясающих рецепта Как сделать стейк вкуснее: 5 главных способов Самые дурно пахнущие сыры в мире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение