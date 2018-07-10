Как сделать пирог с сыром и яйцами

На одной глазунье разнообразие яичных блюд не останавливается — из этого продукта можно сделать множество самых разных пирогов. А уж этот рецепт поможет понять, что яйца можно превратить в настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла 1 лук, нарезанный 3 больших яйца 3/4 чашки сливок Соль и черный перец по вкусу ½ чашки тертого твердого сыра 1 столовая ложка красного винного уксуса

Приготовление:

Разогрейте духовку. Столовую ложку масла растопите на среднем огне, добавьте лук и обжарьте до мягкости. В средней миске взбейте яйца со сливками. Добавьте соль, сыр и специи. Вылейте в заранее подготовленную форму и запекайте около 40 минут.