Рецепты с ягодами

Ежевичный йогурт

Ежевика начинает поспевать с конца июня и плодоносит до сентября. Ягода, как и малина, бывает садовая и лесная. Ежевика считается самой низкокалорийной ягодой, в ней содержится много клетчатки, белков, сахаридов, а также витаминов и минералов.

Ингредиенты: 1 стакан ежевики, 0,5 л кефира, 1 пакетик ванильного сахара, 1 банан, молотая корица, веточка мяты или мелиссы для украшения.

Способ приготовления: все ингредиенты, кроме мяты и корицы, сложить в чашу для сбивания. На низкой скорости все превратить в пюре, а затем взбить. Перед подачей посыпать корицей и украсить веточкой мяты.

Вареники с голубикой

В голубике много витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет. Считается, что наибольшая польза содержится в кожице ягоды. Ценность голубики в том, что в ее состав входят все незаменимые аминокислоты.

Ингредиенты: 3 ст. муки, 2 ст. голубики, 0,5 ст. сахара, 2 яйца, вода.

Способ приготовления: воду перед приготовлением теста лучше убрать в морозилку, она должна быть ледяной. На стол горкой высыпать просеянную муку, вбить яйца, постепенно добавлять воды (потребуется чуть меньше стакана). Вымешать тесто. Скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Ягоды аккуратно перемешать с сахаром. Постараться их не раздавить, чтобы не было сока. Тесто раскатать в пласт. Стаканом вырезать одинаковые кружки. Положить начинку и защипнуть. Варить в кипящей воде после всплытия еще 2–3 минуты.

Мармелад из крыжовника

Крыжовник укрепляет кровеносные сосуды, регулирует количество холестерина и глюкозы в крови. Эти ягоды рекомендуют есть для восстановления организма после психологических нагрузок.

Ингредиенты: 500 г крыжовника, 250 г сахара.

Способ приготовления: ягоды (лучше чуть недозрелые) высыпать в кастрюлю с толстым дном, капнуть немного воды. Накрыть крышкой и держать на маленьком огне, пока ягоды не станут мягкими. Ягоды пропустить через сито. Полученную кашицу поставить на огонь и дать прокипеть, пока объем не уменьшится вдвое. Постепенно добавлять сахар, пока масса не загустеет. Полученный джем равномерным слоем распределить на сковороде или противне. Когда застынет, разрезать на кусочки. Можно посыпать сахарной пудрой.