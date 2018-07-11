Почти 25 тонн опасных овощей и фруктов из КНР не пустили в Приморье

Почти 25 тонн зараженных фруктов и овощей поступили из Китая в Приморский край. В продуктах обнаружили карантинных для РФ вредителей — гусениц восточной плодожорки. Об этом сообщило управление Россельхознадзора.

Сотрудники ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора проверили партию продуктов питания в пропускном пункте Пограничный. Было установлено, что фрукты и овощи частично заражены восточной плодожоркой. Среди непригодных продуктов оказались брокколи, пекинская и цветная капуста, морковь, баклажаны, перец, томаты, сельдерей, чеснок, лимоны, редис, груши, нектарины, абрикосы, персики, яблоки, сливы, виноград.

Исследования показали, что 1,179 килограмма абрикосов из общей массы подверглось заражению плодоножкой. Весь груз вернули экспортеру в Китай по решению собственника партии.