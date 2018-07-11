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В Приморье выявили более 400 кг зараженной паразитами китайской сливы
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В Приморье выявили более 400 кг зараженной паразитами китайской сливы 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: Primpress
В 23-тонной партии овощей и фруктов, завезенных из Китая в Приморье, обнаружили 432 килограмма сливы, содержащей карантинный для России вредитель растений — восточную плодожорку, пишет РИА «Восток-Медиа».
Восточную плодожорку обнаружили госинспекторы в ходе карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции растительного происхождения на складе временного хранения «Ред Вуд», что в поселке Пограничный Приморского края, отмечает издание.
В результате небезопасная слива была возвращена обратно в Китай.
Как пояснили специалисты приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», гусеницы восточной плодожорки в странах ее распространения являются наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур, так как они способны полностью уничтожить урожай. Этот вредитель опасен своей высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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