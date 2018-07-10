Лекарство от всего: что будет, если каждый день есть гвоздику

Далеко не все любят использовать гвоздику в качестве специи в ежедневном рационе, в том числе из-за ее специфического вкуса и аромата. Однако в действительности данная пряность имеет массу преимуществ для здоровья, если употреблять ее на регулярной основе.

Кому-то может показаться странным жевать гвоздику в обычном виде, а не как приправу к блюду. Однако данная практика уже долгие годы актуальна в Индии, а в последнее время она набирает популярность и в ряде стран Европы. Этому есть несколько причин, о которых мы расскажем в этой статье.

Ротовая полость

Благодаря гвоздике можно добиться укрепления десен и свежего дыхания, а также состояние ротовой полости в целом несколько улучшится. Все потому, что пряность отличается сильным антисептическим эффектом, а ее масло нередко используется в стоматологии, чаще всего как компонент для временных пломб.

Пищеварение

Наука доказала, что гвоздичное масло отличается способностью стимулировать выработку крайне важных пищеварительных ферментов. Простое разжевывание гвоздичных соцветий позволит не только избавиться от проблем с пищеварением, но также и устранить вздутие живота.

Печень

Печень выступает одним из главных фильтров человеческого организма, блокируя опасную активность свободных радикалов. Последние ускоряют старение и провоцируют множество неприятных вещей. Гвоздичное масло, по утверждениям ученых, поможет позаботиться об органе, а еще можно ограничиться «жвачкой» из гвоздики.

Бодрость

Гвоздика способна ускорять множество обменных процессов, происходящих в организме, и обычно бодрит ничуть не хуже, чем, к примеру, популярный кофе. Однако для повышения тонуса на регулярной основе использовать пряность стоит лишь тем, кто не страдает от скачков давления.

Тошнота

Если вы сталкиваетесь с чувством тошноты по утрам, то гвоздичная «жвачка» поможет в решении проблемы всего за 10-15 минут. За это отвечают пищеварительные ферменты, а еще пряность воздействует на содержание в крови сахара. Кроме того, гвоздика отлично избавит от «морской болезни», но ее лучше исключить из рациона беременным.

Кому нельзя

В некоторых случаях гвоздика не сможет дать положительного эффекта, и даже способна принести больше вреда. В частности, она не рекомендована тем, кто сталкивается с разного рода кровотечениями, поскольку лишь усилит данный процесс.

Нельзя налегать на пряность и тем, у кого отмечается пониженный уровень сахара. Гвоздичное масло сокращает выработку глюкозы, что в комбинации с вышеупомянутой проблемой в состоянии усилить гипогликемию.

Иногда организм может реагировать на гвоздику аллергией, и в таком случае важно прислушиваться к нему, прекратив ее прием при возникновении неприятных симптомов.]]>