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Чемпионат мира по футболу 2018. Что болельщики едят в России?
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Чемпионат мира по футболу 2018. Что болельщики едят в России? 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Топ лучших русских блюд, по мнению иностранных фанатов.
Приехав в другую страну, мы стараемся попробовать как можно больше местных блюд. Это позволяет погрузиться в атмосферу «другой земли». Сегодня в России уникальная ситуация — у гостей чемпионата мира 2018 года есть возможность продегустировать национальные кухни 32 стран. А пока футбольные болельщики обмениваются рецептами, мы составили топ-8 лучших русских блюд, по мнению иностранных фанатов.
Блины
Иностранцы сравнивают блины с более известными для них панкейками. Но в то время как панкейки едят с мёдом, ягодами или сладким сиропом, блины могут быть не только сладкими, но и с зеленью, солёной рыбой, икрой или сыром. Гости нашей страны оценили именно такую подачу.
Пельмени
Болельщики с большим удовольствием пробуют это блюдо и даже пробуют лепить их сами. В ресторанах сейчас особенно популярны пельменные сеты как возможность попробовать несколько разных видов пельменей или вареников.
Бефстроганов
Ещё одно блюдо в топе заказов в ресторанах. Бефстроганов очень полюбился иностранцам из-за простоты и нежного сочетания говядины и горячего сметанного соуса.
Пышки
Приезжие называют пышки «русскими пончиками», но это не совсем так. Польское слово пончик чаще всего обозначает сладкий пирожок с дыркой посередине, который предполагает начинку в виде варенья, повидла или джема. В пышку же начинка не кладётся, обычно изделие просто посыпается сахарной пудрой сверху.
Горячие густые супы никогда не были популярны за рубежом. В других странах чаще готовят лёгкие овощные бульоны или супы-пюре. Туристов это блюдо покорило своим насыщенным красным цветом и разнообразием ингредиентов.
Уха очень популярна в фуд-траках на ЧМ-2018. Среди множества её разновидностей футбольные болельщики предпочитают есть это блюдо в виде крем-супа со сливками и хлебом.
Травяной чай  Иностранцам хорошо известны исконно русские лесные чаи, приготовленные из трав с добавлением ягод. Особой популярностью пользуются иван-чай и напитки на основе листьев смородины и земляники.
Закуски
Кабачковая икра, помидоры с сыром, солёные огурчики, свекла и селёдка, на удивление, тоже очень понравились гостям чемпионата мира. А вот холодец они не оценили, так как искренне не понимают, зачем делать желе несладким и использовать для его приготовления мясо.
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