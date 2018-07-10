ЧМ-2018 вызвал подорожание овощей и фруктов в Нижнем Новгороде

Михаила Теодоровича. Фрукты и овощи в Нижнем Новгороде подорожали на фоне приезда большого количество болельщиков в период проведения в городе чемпионата мира по футболу, пишет Newsnn.ru со ссылкой на главу регионального УФАС

«Цены на овощи и фрукты заметно выросли в последнее время. Лимоны, мандарины и груши стали значительно дороже. Это связано с повышенным спросом, который появился с приездом в город большого количества приезжих и иностранцев», — сказал Теодорович в ходе пресс-конференции.

Он также добавил, что остальные продукты питания в Нижнем Новгороде не подорожали. Теодорович добавил, что причиной подорожания фруктов также могло стать закрытие открытых рыночных площадок в городе.

«К этому приводит также урегулированность уличной торговли и уход продавцов с улиц. Все это приводит к тому, что их загоняют под крышу, где за место надо платить и платить дорого. В результате покупатель идет в сетевые магазины, где цены на порядок выше», — добавил он.