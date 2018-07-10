Овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018

Резкий скачок цен на овощи и фрукты отмечен в Нижнем Новгороде во время чемпионата мира по футболу. По словам специалистов, рост обусловлен прежде всего высоким спросом. Об этом сообщил руководитель Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы Михаил Теодорович на пресс-конференции 10 июля.

За последний месяц зафиксирован рост цен почти на все товары плодоовощной группы. В частности, морковь подорожала более чем на 30%, лук — на 25%, апельсины — на 17%. Также повысились цены на капусту, яблоки и груши на 3,79%, 4,64% и 6,15% соответственно.

При этом, как сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Тамара Григорян, в июле несколько снизились цены на мандарины, лимоны и бананы. Кроме того, почти на 7% подешевел свежий картофель.

«Цены на овощи и фрукты заметно выросли как за время проведения ЧМ-2018, так и за год. Например, морковь подорожала в 2,5 раза. Это связано не только с повышенным спросом гостей чемпионата. Главная причина — отмирание открытых конкурентных площадок. С улиц и автобусных остановок почти ушли торговцы овощами. Нередко их загоняют под крышу, где надо больше платить за место, и это отражается на стоимости продуктов. Покупателям приходится идти в крупные торговые сети. Безусловно, обостряет ситуацию и факт пребывания большого количества туристов в городе», — пояснил Теодорович.

Как отметил руководитель УФАС, в перспективе цены постепенно начнут возвращаться в привычное русло. Если рост в будущем и произойдет, то он не превысит инфляцию.

«Если брать данные за год, то мы видим, что практически все фрукты и овощи подешевели. В целом еда у нас, как и во всем мире, становится доступнее. Большая часть расходов покупателей приходится не на продукты, а на иные вещи», — сказал Теодорович.

Напомним, рост цен на овощи и фрукты отмечался и в конце мая.