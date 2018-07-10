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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сезонные овощи и фрукты
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сезонные овощи и фрукты 

RT на русском 16 минут назад
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбирать сезонные овощи и фрукты, передаёт m24 со ссылкой на сообщение ведомства.
Покупки следует совершать только в установленных местах торговли. В случае необходимости можно требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
Кроме того, продавец должен соблюдать правила личной гигиены. Место, где идёт продажа овощей и фруктов, должно быть чистым. Продажа загнивших плодов не разрешена, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Также рекомендуется обращать внимание на внешний вид, запах, цвет, консистенцию продукта.
Для профилактики инфекционных заболеваний следует соблюдать условия хранения зелени, фруктов и ягод. Их нужно мыть перед употреблением, а средства для мытья посуды или мыло лучше не использовать.
Ранее эксперты Роскачества рассказали о результатах проверки рыбных консервов.
RT на русском: последние новости
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