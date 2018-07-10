В Северном Тушине отпразднуют Всемирный день шоколада

В честь Всемирного дня шоколада в Северном Тушине 15 июля проведут мероприятие «Чашка шоколада».

— Гости смогут посетить выставку репродукций картин, посвященных шоколаду, и фотовыставку шоколадных шедевров и рекордов «Все будет в шоколаде!». Также будет представлена презентация, которая расскажет об истории возникновения шоколада, применении его в кулинарии, мифах и легендах о шоколаде, — сообщила организатор Татьяна Иванова

Все желающие смогут принять участие в викторине «Конфета-диета» и творческом мастер-классе «Что вам надо? Шоколада!» по изготовлению и декорированию сувенирной шоколадки из гипса. Кроме того, гостям будет предложено шоколадное угощение и горячий чай.

Начало в 16.00, вход свободный. Адрес проведения: улица Планерная, дом 7, корпус 1.