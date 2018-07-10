Полезные мелочи для пикника: 20 идей с инструкциями

1. Переноска для бутылок из салфетки

В такой переноске бутылки до места пикника можно нести в руке или положить их в сумку или корзину, и они не побьются.

Инструкция:

Фото и источник: marthastewart.com 2. Порционные баночки для напитков и салатов

Небольшие баночки с широким горлом и крышками можно использовать для порционной фасовки напитков и блюд для пикника: в них удобно донести продукты, из них же потом можно есть и пить.

Фото и источник: anightowlblog.com 3. Стаканы из баночек с крышками

Ещё один вариант использования небольших баночек: многоразовые стаканы с крышкой для напитков.

Инструкция:

Просверлите отверстия в крышках, закройте их резиновыми кольцами-предохранителями, вставьте трубочки.

Фото и источник: thatswhatchesaid.net 4. Защитная крышечка для напитков

Напитки, взятые с собой в баночках, можно предохранить от мошек и сора, закрыв их крышечками из бумажных формочек для кексов.

Фото и источник: mom4real.com 5. Крышка из салфетки с резинкой для большой миски

Этот способ не даёт герметичности, но позволяет прикрыть еду в большой миске так, чтобы салфетку не сдуло ветром и в продукты не попало ничего ненужного.

Инструкция:

Отрежьте планку от старой рубашки и отпорите пуговицы. В планку вставьте резинку и сшейте концы. Теперь можно покрыть салфеткой миску и зафиксировать её резинкой.

Фото и источник: mayamade.blogspot.com 6. Тканевая крышка с резинкой для миски или тарелки

Вариант, похожий на предыдущий, но более надёжный и посложнее в изготовлении. Круглая крышка шьётся из двух слоёв ткани, по краю вдевается резинка.

Инструкция:

7. Декор, спасающий от комаров и мошек

И выглядит нарядно, и пахнет хорошо, а главное — спасает от мелких насекомых!

Инструкция:

Разрежьте лимоны на половинки и воткните в мякоть звёздочки гвоздики. Положите лимоны в ёмкости с водой, так натуральный репеллент будет работать дольше.

Фото и источник: asubtlerevelry.com 8. Репеллент из трав и цитрусовых

Ещё один вариант натурального репеллента: в баночки с водой поместите свежую траву розмарина и тимьяна плюс кружочки лимона и лайма. Если у вас нет свежих трав, воспользуйтесь эфирными маслами: хороший эффект дают те же розмарин и тимьян, а также лаванда, эвкалипт и гвоздика. Маленькие свечи, зажжённые в баночках, будут немного подогревать воду и усиливать эффект.

Фото и источник: diyjoy.com 9. Защита эскимо от протекания

Бумажные формочки для кексов, надетые на палочки эскимо снизу, защитят ваши руки от капель растаявшего мороженого.

Фото и источник: asubtlerevelry.com 10. Переноска для одеяла или пледа

Плед или одеяло очень удобно свернуть и, поместив в такую переноску, нести до места пикника. Она же пригодится для туристической пенки или коврика для йоги, если вы решили позаниматься на природе. Благодаря замкам её ширину можно регулировать.

Инструкция:

Вам потребуется два кожаных ремня. Обрежьте их до нужной длины и пробейте отверстия для застёжки. Из отрезка ремня сделайте ручку с двумя петлями по концам: в них вставьте ремни.

Фото и источник: craftberrybush.com 11. Сумочка для пикника 2-в-1 Такую сумочку можно сшить по меркам корзины и использовать как вкладыш для неё или носить отдельно, как мешочек.

Инструкция:

Измерьте вашу корзину и сделайте выкройку: вам нужно две детали донышка, деталь для кармашков и деталь для стенок корзины (длиной, равной периметру стенок корзины и шириной, равной высоте корзины + около 10 см). Также понадобится тесьма. Сшейте мешочек и изнутри пристрочите кармашки. Сделайте по краю мешочка кулиску и вденьте тесьму.

Фото и источник: designsponge.com 12. Оригинальная сервировка арбуза

Отличный вариант летней сервировки арбуза или дыни: разрежьте их на кусочки и насадите каждый на палочку для эскимо, предварительно проткнув кожуру ножом.

Фото и источник: tidymom.net 13. Ягоды в кулёчках из пергамента

Нежные спелые ягоды помнутся с меньшей вероятностью, если уложить их в кулёчки, сделанные из пергамента, а кулёчки, в свою очередь, поместить в одну большую ёмкость.

Фото и источник: bhg.com 14. Корзинки из бумажных тарелок

Ещё один вариант, позволяющий сохранить летние ягоды в целости. Разрежьте бумажные тарелки, как показано на фото, сложите, скрепите скрепками и оберните цветным скотчем, затем скрепки удалите.

Фото и источник: diy-enthusiasts.com 15. Лёд, замороженный в шариках

Готовясь к пикнику, заморозьте лёд, налив воду в небольших шариках, предназначенных для надувания. Затем сложите шарики со льдом в большую ёмкость. В ней можно охлаждать напитки или сохранять мороженое. Лёд в шариках дольше не тает, а растаяв, не заполнит водой вашу ёмкость.

Фото и источник: onecrazyhouse.com 16. Плавучий контейнер для напитков

Идея для пикника у бассейна (в том числе и надувного) или водоёма. Пластиковый контейнер + пенопластовые поплавки на верёвке = готово! Напитки охлаждаются естественным путём. Для использования в открытом водоёме лучше привязать контейнер к какому-то якорю на берегу, чтобы не уплыл.

Фото и источник: instructables.com 17. Цветные стаканчики

Одинаковые белые бумажные стаканчики можно покрасить снаружи в разные цвета, чтобы потом не путать. Кстати, пластиковые ножи и вилки с той же целью можно пометить кусочками цветного скотча на ручках.

Фото и источник: designsponge.com 18. Форма для маффинов как посуда

Захватите на пикник форму, в которой вы печёте маффины: в неё удобно разложить ингредиенты для бутербродов или домашней шаурмы или налить соусы.

Фото и источник: muffintinmommy.wordpress.com 19. Органайзер для пикника из упаковки от пива

В таком органайзере удобно расположить салфетки, упаковки с соусами, соломинки для напитков и приборы.

Инструкция:

Вам понадобится картонная упаковка из-под пива, клей и обёрточная бумага. Оклейте упаковку красивой бумагой и дайте высохнуть — готово!

Фото и источник: thecentsiblelife.com 20. Керамические горшочки для мини-барбекю

Используйте керамические горшки для цветов, чтобы на природе развести в них мини-костёр. Выстелите горшки изнутри двумя-тремя слоями фольги, наполните углём и подожгите.

Фото и источник: elisabethmcknight.com Фото на превью: Pixabay