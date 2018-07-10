10 причин не выбрасывать яичную скорлупу, если у вас есть дача

Для начала подготовьте скорлупу: измельчите не большое ее количество в ступке — буквально пару килограммов. Затем соберите в картонную коробку, мешок из-под сахара или бумажный пакет. Словом, в емкость, где материал будет дышать. Для просушки хватит пяти дней. Главное, чтобы в помещении не было высокой влажности. Внутренние пленки на скорлупе можно оставить — они не менее полезны и питательны, чем этот органический продукт.

1. Помните, что такая добавка понравится не всем культурам. Не применяйте ее для фасоли, гороха, листовой капусты, огурцов, шпината, кабачков, земляники. А вот полюбят скорлупу болгарские перцы, баклажаны, томаты, смородина, брокколи, дыня мускатная, лук, салат-латук, свекла.

2. Скорлупу применяют для того, чтобы сделать почву менее кислой. Для этого сыплют небольшую пригоршню порошка в лунку.

3. Для цветной капусты измельченная скорлупа является отличным удобрением. Если при посадке этой культуры вы использовали скорлупку, другие удобрения можно не применять.

4. Если урожай поедает слизень, смешайте крупную яичную скорлупу с золой и рассыпьте в междурядье. Такие катакомбы слизень не преодолеет.

5. Использовать скорлупу можно и в качестве микрогоршочка под рассаду.

Для этого нужно взять целую яичную скорлупу (такая получается, если яйцо выпить сырым или приготовить в смятку и аккуратно выскрести ложечкой), сделать отверстия для дренажа, насыпать в нее плодородной земли и высадить зерно. Когда рассада «созреет», высаживать в грунт ее можно вместе со скорлупкой.

6. Если почву нужно раскислить, в нее добавляют все тот же порошок из скорлупы из расчета полтора стакана на квадратный метр земли.

7. После сбора урожая, перекапывая огород, подготовьте его к следующему сезону. Насыпьте в грядки порошка в таком же количестве, как в шестом пункте и оставьте на зиму. За это время скорлупа растворится и напитает почву полезными веществами.

8. Если рассада страдает от так называемой «черной ножки» следует смолоть скорлупу в пудру и опудрить ею растение.

9. Поможет скорлупа и для домашних растей. Ее крупно поломанные кусочки кладут на дно горшка с землей — для дренажа.

10. Чтобы отучить медведку лакомиться вашими растениями, добавьте в измельченную скорлупу растительное масло и закопайте между грядками. Такая натуральная и невредная для самих растений рассада отпугнет насекомое на весь сезон.