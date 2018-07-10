В Нижнем Новгороде повысились цены на хлеб и молочную продукцию

Цены на хлеб и молоко повысились в Нижнем Новгороде за последний месяц. Также подорожали сливочное масло и сахар. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы России Тамара Григорян на пресс-конференции 10 июля.

По данным УФАС, ржаной хлеб подорожал на 1,38%. если месяц назад средняя цена составляла 43,36 рублей за килограмм. То сейчас — 43,96. Батон стал дороже на 0,62%. Цена выросла с 67,21 до 67,63 рублей.

Молоко в нижегородских магазинах подорожало на 0,1%, сливочное масло — на 2,8%. Более ощутимо выросли цены на сахарный песок — почти на 6%.

При этом, как отметил руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович , если посмотреть на годовую динамику, то можно увидеть, что цены на эти продукты то повышались, то понижались, но в итоге сейчас они стоят дешевле, чем в январе 2017 года.

«Мы видим, что за год молоко подешевело на 1,39%, батон — на 2,4, сахар — на 16,5. В целом весь набор продуктов, без которого обычно не может обойтись семья, стал доступнее». — отметил Теодорович.

Напомним, овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018.