Ещё
В Нижнем Новгороде повысились цены на хлеб и молочную продукцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде повысились цены на хлеб и молочную продукцию 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Цены на хлеб и молоко повысились в Нижнем Новгороде за последний месяц. Также подорожали сливочное масло и сахар. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского управления федеральной антимонопольной службы России Тамара Григорян на пресс-конференции 10 июля.
По данным УФАС, ржаной хлеб подорожал на 1,38%. если месяц назад средняя цена составляла 43,36 рублей за килограмм. То сейчас — 43,96. Батон стал дороже на 0,62%. Цена выросла с 67,21 до 67,63 рублей.
Молоко в нижегородских магазинах подорожало на 0,1%, сливочное масло — на 2,8%. Более ощутимо выросли цены на сахарный песок — почти на 6%.
При этом, как отметил руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович, если посмотреть на годовую динамику, то можно увидеть, что цены на эти продукты то повышались, то понижались, но в итоге сейчас они стоят дешевле, чем в январе 2017 года.
«Мы видим, что за год молоко подешевело на 1,39%, батон — на 2,4, сахар — на 16,5. В целом весь набор продуктов, без которого обычно не может обойтись семья, стал доступнее». — отметил Теодорович.
Напомним, овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018.
В городе N: последние новости
Овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018 Баранина, хлеб и куриные яйца подешевели в Нижегородской области Мать до смерти избила свою четырехлетнюю дочь и ушла спать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды19
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение