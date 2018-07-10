Ещё
Чебуреки с сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чебуреки с сыром 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшее блюдо абхазской кухни — обжаренные в масле чебуреки с сыром сулугуни, которые отлично сочетаются с белым вином.
Ингредиенты
Мука 4 стакана
яйцо 1 шт  вода 1 стакан
растительное масло 2 ст. л.
водка 3 ст. л.
соль по вкусу
рассольный сыр (например, сулугуни) 300 г  твердый сыр 100 г  растительное масло для жарки
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Оба вида сыра нарежьте тонкой соломкой и перемешайте.
Вскипятите воду с солью и 2 ст. л. масла. Снимите с огня и всыпьте половину муки, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Добавьте яйцо и водку, еще раз перемешайте. Затем всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Скатайте его в шар, накройте чистым полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Затем еще раз вымесите.
Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте очень тонкие лепешки. Выложите на них начинку и защипайте края.
Разогрейте масло в глубокой емкости и обжаривайте чебуреки до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Подавайте горячими с зеленью.
Карельские вести: последние новости
Тофу с овощами Киш с картофелем и капустой Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать овощи и фрукты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды19
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение