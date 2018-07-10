Чебуреки с сыром

Вкуснейшее блюдо абхазской кухни — обжаренные в масле чебуреки с сыром сулугуни, которые отлично сочетаются с белым вином.

Ингредиенты

Мука 4 стакана

яйцо 1 шт вода 1 стакан

растительное масло 2 ст. л.

водка 3 ст. л.

соль по вкусу

рассольный сыр (например, сулугуни) 300 г твердый сыр 100 г растительное масло для жарки

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Оба вида сыра нарежьте тонкой соломкой и перемешайте.

Вскипятите воду с солью и 2 ст. л. масла. Снимите с огня и всыпьте половину муки, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Добавьте яйцо и водку, еще раз перемешайте. Затем всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Скатайте его в шар, накройте чистым полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Затем еще раз вымесите.

Разделите тесто на небольшие кусочки и раскатайте очень тонкие лепешки. Выложите на них начинку и защипайте края.

Разогрейте масло в глубокой емкости и обжаривайте чебуреки до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Подавайте горячими с зеленью.