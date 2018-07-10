7 летних скрабов, которые превратят вашу ванную в спа-салон

Скраб для тела Joy for skin CIEL «Вишневый пунш»

На улице дождь, а вас покинуло летнее настроение? Вашим спасителем от хандры станет скраб для тела с косточками вишни Joy for Skin. Во-первых, он идеально убирает омертвевшие клетки, позволяя коже дышать и хорошо впитывать все полезные ингредиенты кремов. За обновление кожи отвечают дробленые скорлупки вишневых косточек. Бонус — приятный фруктовый аромат, который поможет настроиться на релакс и летнее настроение.

Крем отшелушивающий для тела Uriage Creme Gommante Corps

Отшелушивающий крем для самой нежной и чувствительной кожи. Удаляет мертвые клетки, стягивает поры, не дает аллергии никакого шанса. Кожа получает необходимое увлажнение и успокаивающий эффект за счет термальной воды в составе. Еще один плюс — нейтральный ненавязчивый запах (специально для тех, кто не любит ярко выраженные ароматы уходовых средств).

LYCON Coconut & Vanilla Sugar Body Scrub

А в этом продукте, наоборот, ставка делается на аромат — кокос и ваниль. Настоящий тропический остров мечты из хорошо знакомой нам всем рекламы. Этот сахарный скраб хорош тем, что не оставляет липких и зернистых следов, зато отлично помогает удалить вросшие волоски после эпиляции. А это важное достоинство.

NATURA SIBERICA Saaremaa Toning Body Scrub

Любителям географии посвящается — скраб создан с использованием ингредиентов с эстонского острова Саарема. Еще из примечательного органическая морошка, которая богата комплексом витаминов С, А, Е, В1, В2, РР и антиоксидантами. И имбирь — он содержит витамины, необходимые для восстановления и обновления кожи.

Weleda Birken Dusch Peeling

Практически рашн эдишн от Weleda — натуральный пилинг на основе листьев березы. Отлично подходит для массажа, благодаря нежным шарикам из карнаубского и пчелиного воска. Обещает вывести токсины и стимулировать лимфодренаж вместе с метаболизмом. В идеале — нанести после него антицеллюлитное масло, и будет вам счастье даже в самых коротких шортах.

Скраб для тела Lush «Кнут и пряник»

Lush как обычно изощряется в названиях, за это мы его и любим. Правда, кнута мы не обнаружили, один лишь пряник — скраб нежный и ароматный. Оставляет на коже тонкий запах пачули и черного перца. В составе — касторовое масло и маслом мурумуру. И, как всегда, только натуральные ингредиенты, не тестируемые на братьях наших меньших.

MIXIT Magic Citrus Shimmer Scrub

Совмещаем приятное с полезным — и релакс в ванной, и борьбу с целлюлитом. В составе скраба содержится идеальное летнее комбо: кофе, ананас и папайя. При этом, что особенно прекрасно, скраб придает коже золотистое сияние (не метафорически, а по факту) за счет светоотражающих частиц. Мы уже влюбились!